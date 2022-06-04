"Переходимо на підніжний корм": зарослий Агутін здивував несподіваним визнанням

Співак сильно змінився і довго не виходив на зв'язок.
Російський співак Леонід Агутін, який не так давно відхрестився від підтримки України, здивував незвичайною заявою.
На своїй сторінці в Instagram він опублікував знімок, на якому тримає в руках досить велику рибу.
Варто зазначити, що вид у Агутіна досить бомжуватий. Співак одягнувся в спортивний костюм, не голився і, можливо, не причесався навіть. По всій видимості, в селі артист не вважає за краще чепуритися і намагатися виглядати доглянуто.
"Переходимо на підніжний корм. Вірніше, підводний. Рибалка з друзями дивним чином заспокоює", - підписав Леонід фото.
Нагадаємо, раніше відеоблогер і журналістка Олена Жигалова у своєму шоу заявила, що співак Леонід Агутін регулярно зраджує своїй дружині Анжеліці Варум.
Журналістка розповіла про це після того, як артист заявив, що про нього поширюють плітки "хайпожори".
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