"Переходимо на підніжний корм": зарослий Агутін здивував несподіваним визнанням

Зарослий Агутін здивував несподіваним визнанням / instagram.com/agutinleonid/

Російський співак Леонід Агутін, який не так давно відхрестився від підтримки України, здивував незвичайною заявою.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував знімок, на якому тримає в руках досить велику рибу.

Варто зазначити, що вид у Агутіна досить бомжуватий. Співак одягнувся в спортивний костюм, не голився і, можливо, не причесався навіть. По всій видимості, в селі артист не вважає за краще чепуритися і намагатися виглядати доглянуто.

"Переходимо на підніжний корм. Вірніше, підводний. Рибалка з друзями дивним чином заспокоює", - підписав Леонід фото.

instagram.com / agutinleonid/

Нагадаємо, раніше відеоблогер і журналістка Олена Жигалова у своєму шоу заявила, що співак Леонід Агутін регулярно зраджує своїй дружині Анжеліці Варум.

Журналістка розповіла про це після того, як артист заявив, що про нього поширюють плітки "хайпожори".

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