Пальнув у того, хто грав окупанта: актор-воїн розповів моторошний випадок

Український актор-воїн Володимир Ращук розповів, як він рефлекторно вистрілив в "окупанта" на зйомках військової трагікомедії "Позивний "Тамада".

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Актор-воїн Володимир Ращук розповів про моторошний випадок на зйомках / колаж Главред, фото канал "2+2"

Відомий український артист і зірка київського театру Лесі України, а нині - боєць ЗСУ Володимир Ращук - зіграв одну з головних ролей у серіалі-трагікомедії "Позивний "Тамада" для каналу 2+2". У коментарі порталу ТСН він розповів трохи моторошнувату історію зі зйомок.

"Психологічно важко адаптуватися до знімального майданчика. У серіалі є сцена, коли у нас проходить стрілецький контакт з орками і "Тамада" прибирає одного з них. Але під час зйомок я периферійним зором побачив цього орка і рефлекторно вистрілив. Звичайно, це були несправжні патрони, але режисер зупинив зйомку, підійшов до мене перепитати, чи все ок. У такі моменти морально складно, але я обожнюю зніматися. Мабуть, після нашої Перемоги ще більше буду любити акторство", - розповів Ращук.

Володимир Ращук - уродженець міста Маріуполь, практично знищеного російськими окупантами. Артист із перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну пішов добровольцем на фронт.

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Хто такий Володимир Ращук? Ращук Володимир Анатолійович (нар. 11 жовтня 1987 р.) - український театральний і кіноактор, спортсмен і військовослужбовець, командир 7-ї роти 3-го Батальйону "Свобода" у складі Бригади швидкого реагування Нацгвардії України "Рубіж". Має звання "лейтенант", повідомляє "Вікіпедія".

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