Пасербиця Потапа вперше показала свого чоловіка-мусульманина

Наталія Горова показала, як виглядає її чоловік / instagram.com/natashka.gorovaya

24-річна донька продюсерки Ірини Горової і падчерка Потапа Наталія Горова зв'язала себе узами шлюбу з чоловіком ліванського походження.

Мама новоспеченої дружини розповіла, що закохані були заручені в Лівані за мусульманським звичаєм. Втім, це було лише своєрідною даниною поваги до коріння чоловіка. Сама дівчина іслам не приймала, а в Україні пара планує також пройти обряд вінчання.

Про це розповіла Ірина Горова, тоді як Наталя продовжує наполегливо мовчати про своє особисте життя. "Прокололася" наречена лише один раз.

На своїй сторінці в Instagram Наталя виклала серію фотографій під заголовком "обожнюю твою посмішку" - там були кадри дорогих серцю місць та людей. На одному зі знімків зображена сама дівчина в обіймах свого чоловіка.

Обличчя чоловіка не видно через пристрасні поцілунки від Наталії. Однак це - перша поява зятя Горової в публічному просторі його дружини.

Наталія Горова показала, як виглядає її чоловік / instagram.com/natashka.gorovaya

Раніше українська телеведуча Лідія Таран поділилася своєю гордістю - показала брата-героя, який зараз захищає Україну від російських окупантів.

Також стало відомо, що українська професійна тенісистка Еліна Світоліна та її чоловік-француз Гаель Монфіс стали батьками уперше. У пари народилася дочка. Дівчинку назвали незвичайним ім'ям.

Інші новини: