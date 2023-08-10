Падчерка Олександра Пономарьова душевно привітала його з ювілеєм яскравими фото

Прийомна дочка легендарного українського естрадного співака Олександра Пономарьова, 28-річна Зоя Мозгова, дуже зворушливо привітала його з ювілеєм. 9 серпня Виконавцю стукнуло 50 років. З нагоди свята на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Зоя розмістила серію архівних фото.
Серед фото є і архівні, де Зоя зображена зовсім маленькою з татом і мамою, продюсером Оленою Мозговою, а також з легендарним дідом, продюсером і композитором Миколою Мозговим (автором хіта "Минає день, минає ніч"), якого не стало в 2010 році.
"Багато що за цей рік для мене стало зрозуміло, зокрема, що є в житті дійсно найважливішим. Пишаюся тобою і твоїми людськими проявами в такий непростий для кожного з нас час. Бажаю здоров'я, наснаги, балансу і, головне, внутрішнього спокою!"- написала Зоя.
Нагадаємо, раніше відомий український актор, режисер кримськотатарського походження (зараз службовець у лавах ЗСУ) Ахтем Сеітаблаєв показав громадськості свою нову обраницю на світському заході.
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