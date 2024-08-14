Падалко розповіла, як війна вплинула на вибір професії її 17-річного сина

Ведуча ТСН та 1+1 Марафон Марічка Падалко розповіла, до якого вишу вступив її син Михайло, серед яких професій обирав та як на це вплинула війна.

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Марічка Падалко новини - де буде вчитися син Марічки Падалко / коллаж: Главред, фото: Прес-служба, instagram.com/marichkapadalko

17-річний син Марічки Падалко Михайло цього річ закінчив школу та вже обрав виш, в якому хоче здобувати вищу освіту. Ведуча розповіла, що ще два роки тому вони чоловіком були впевнені, що Михайло обере гуманітарні науки, адже він цікавився історією та політологією, неодноразово був призером Олімпіад з історії України. Але згодом, добре обдумавши ситуацію в країні та подальше майбутнє, всі разом вирішили, що необхідно отримати ґрунтовну базову освіту.

"Останній рік Михайло дуже ґрунтовно займався математикою, зробив на неї основний упор, як на таку базову дисципліну, знання якої в майбутньому допоможуть змінювати професію відповідно до потреб. Його зацікавила нова спеціальність, яка зʼявилась в Києво-Могилянській академії цього року - Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка", - розповідає ведуча сайту 1+1.

За словами ведучої, Михайло хоче опанувати знання, які допоможуть йому бути максимально корисним для захисту України в майбутньому. Також, ведуча розповіла, що це була пріоритетна спеціальність, але не єдина. Син також вступив на бюджет в інший ВНЗ, але, зрештою, обрав саме КМА.

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"Його давно цікавила студентська спільнота у Києво-Могилянській академії, тому що багато його друзів, з якими він провів останній рік на різних громадських акціях, на розборі завалів та на мітингах на підтримку полонених, там багато вихідців саме з Києво-Могилянської академії", - каже Падалко.

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