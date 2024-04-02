"Відійшов у той світ": у блозі Потапа моляться про музиканта

У блозі співака і музичного продюсера Потапа з'явилася новина про те, що він "відійшов у той світ". Пост був створений на основі скріншотів з YouTube - знімків артиста на тлі свічок і років життя.
Опублікував цю новину сам Олексій Потапенко з припискою у вигляді емодзі складених у молитві рук. Музикант став жертвою фейкових відео, які передчасно "ховають" відомих особистостей.
Потап побачив у цих роликах певну іронію, і вирішив використати їх як жарт на перше квітня. Багато хто гумор артиста підтримав.
Однак у коментарях знайшлися й такі, хто побачив у цьому невдалий піар-хід, мовляв Потап просто намагається привернути до своєї персони згасаючу увагу. Крім того забобонні шанувальники музиканта зазначили, що на тему смерті подібним чином жартувати не слід.
Хто такий Потап?
Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".
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