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"Відійшов у той світ": у блозі Потапа моляться про музиканта

Анна Підгорна
2 квітня 2024, 00:35
Термінова новина про долю артиста вразила і здивувала його шанувальників.
Потап
Потапа "поховали" в Мережі - останні новини про Потапа / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

У блозі співака і музичного продюсера Потапа з'явилася новина про те, що він "відійшов у той світ". Пост був створений на основі скріншотів з YouTube - знімків артиста на тлі свічок і років життя.

Опублікував цю новину сам Олексій Потапенко з припискою у вигляді емодзі складених у молитві рук. Музикант став жертвою фейкових відео, які передчасно "ховають" відомих особистостей.

Потап побачив у цих роликах певну іронію, і вирішив використати їх як жарт на перше квітня. Багато хто гумор артиста підтримав.

відео дня

Однак у коментарях знайшлися й такі, хто побачив у цьому невдалий піар-хід, мовляв Потап просто намагається привернути до своєї персони згасаючу увагу. Крім того забобонні шанувальники музиканта зазначили, що на тему смерті подібним чином жартувати не слід.

Потап
Потапа "поховали" в Мережі - останні новини про Потапа / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Хто такий Потап?

Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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