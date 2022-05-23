Будинок української дизайнерки в Бучі рашисти практично зрівняли з землею: "Дякую, що не спалили!"

Ельвіра Гасанова показала, як рашисти розгромили її будинок / instagram.com/gasanova_elvira

Українська дизайнерка, засновниця бренду GASANOVA, який вибирають для червоних доріжок світові знаменитості, Ельвіра Гасанова показала, у що рашистські окупанти перетворили її будинок в Бучі.

Два поверхи будівлі виявилися зруйновані повністю, вибиті стіни, навколо будівельне сміття і розруха. Відео того, що залишилося від її житла, вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Це був НАШ дім. У мене всередині залишилася лише порожнеча, гнів і ненависть змінилися бажанням працювати багато, дико багато до знемоги. Прикро? Дуже! Це був наш дім! Всім воздасться по заслугах. Всім хто підтримував і говорив, що Україна сама винна. Чекайте, відплата прийде", - пише дизайнерка.

Пізніше з'ясувалося, що російські солдати також зупинялися в руїнах будинку Гасанової на нічліг. Після себе вони залишили сміття, залишки їжі і все ту ж розруху.

Незважаючи на це, Ельвіра Гасанова намагається знаходити позитивне навіть в такій сумній події: вона рада, що будинок не випалений дотла, а у її сім'ї залишилася можливість ночувати під рідним дахом, хоч і без зручностей. "Так, хто б міг подумати, що ми будемо вдячні, що в наш будинок пробралися, їли і якийсь час там жили орки, і зараз я дякую, що будинок не спалили. Влучив снаряд, ракета, знесено 2 поверхи, але він не горів. Знаєте, сьогодні була перша ніч знову вдома! Це почуття не схоже ні на що. Повноцінне щастя! Моя донька вперше за 3 місяці спала в своєму ліжку, а не в колясці, моя гора косметики і речей виявилися мені не так і потрібні, 3 місяці вмивалася дитячою пінкою і все ідеально. Так мало нам потрібно, лише Мир і дім (та кохані здорові поруч)", - розповіла вона.

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