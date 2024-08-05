Онкологія та клінічна смерть: Камалія шокувала зізнанням про своє здоров'я

Організм Камалії влаштовував їй важкі випробування на міцність.

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Камалія новини - Камалія перемогла рак і клінічну смерть / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія не на жарт схвилювала шанувальників недавнім зізнанням. В інтерв'ю Славі Дьоміну артистка розповіла, що в її житті було кілька випадків, коли за життя довелося поборотися в буквальному сенсі слова.

Так чотири роки тому Камалія перемогла онкологію - у неї виявили рак грудей на ранній стадії. Про її важку хворобу раніше не знав ніхто з фанатів.

"Я пережила онкологію грудей. Чотири роки тому. Але дуже вчасно знайшли і помітили. Там, де була пухлина, у мене була перша стадія. Я пережила хімію в пігулках, операцію та опромінення", - поділилася співачка.

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Також зірка розповіла, що її сяйво могло згаснути ще 20 років тому: тоді, на початку двотисячних, вона пережила клінічну смерть через проблеми з нирками. Медики змогли повернути її до життя, і це стало для співачки сильним і вельми неоднозначним досвідом.

"У мене теж була клінічна смерть. У мене з дитинства були камені у нирках. Я продовжувала їздити на концерти. А камінь заблокував мені нирку, вона відмовила. Я два місяці пролежала в клініці. Я так намучилася. ... Все скінчилося добре. У мене було таке відчуття, що мені не хотілося повертатися у тіло. У мене було відчуття невагомості, що нічого не болить. Просто блаженство. Був тунель і біль, коли ти повертаєшся в тіло. Я відчула таку силу, котра затягує тебе і одразу відчуваєш сильний біль. Бог мене повернув, дуже сильна енергія", - зізнається Камалія.

Хто така Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

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