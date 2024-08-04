Зірка Голосу країни з команди Джамали вийшла заміж

Інтригу розкрила Анна Кошмал - близька подруга нареченої.

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Анна Кукса з Голосу країни-7 вийшла заміж за Антона Борзенка / колаж: Главред, фото: instagram.com/anna_kuksa

Українська співачка Анна Кукса у 2017 році брала участь у проєкті Голос країни. У складі команди Джамали вона в 7 сезоні пройшла до фіналу, але поступилася перемогою Олександру Клименку (зірковий наставник - Тіна Кароль).

Зараз Кукса займається музикою і є господинею кав'ярні в Києві. Її партнер по бізнесу - її коханий, музикант Антон Борзенко.

Нещодавно стало відомо, що пара узаконила свої стосунки. Відео з весілля на своїй сторінці в Instagram опублікувала українська акторка Анна Кошмал, яка є близькою подругою нареченої. Для одруження Кукса вибрала незвичайне вбрання - білосніжний ажурний костюм із топа і широких штанів.

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Анна Кукса оголосила про заручини з Антоном Борзенком наприкінці серпня 2023 року. Пара познайомилася, ймовірно, 2018 року - тоді співачка стала учасницею кавер-бенду RADIOBOY, в якому вже грав її майбутній чоловік.

Дивіться відео з весілля Анни Кукси:

Що таке Голос країни? Голос країни - українське пісенне талант-шоу, яке виходить на 1+1 з 2011 року. Є адаптацією нідерландського формату The Voice. Вокалісти за допомогою зіркових тренерів змагаються в кількох етапах за звання "голосу країни" і контракт зі студією звукозапису. Загалом вийшло 13 сезонів "Голосу", два з яких - під час повномасштабної війни (13 - повністю; зйомки 12-го було перервано через початок вторгнення рф, і продовжено в жовтні 2022 року).

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