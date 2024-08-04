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Зірка Голосу країни з команди Джамали вийшла заміж

Анна Підгорна
4 серпня 2024, 22:33
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Інтригу розкрила Анна Кошмал - близька подруга нареченої.
Анна Кукса, Антон Борзенко
Анна Кукса з Голосу країни-7 вийшла заміж за Антона Борзенка / колаж: Главред, фото: instagram.com/anna_kuksa

Українська співачка Анна Кукса у 2017 році брала участь у проєкті Голос країни. У складі команди Джамали вона в 7 сезоні пройшла до фіналу, але поступилася перемогою Олександру Клименку (зірковий наставник - Тіна Кароль).

Зараз Кукса займається музикою і є господинею кав'ярні в Києві. Її партнер по бізнесу - її коханий, музикант Антон Борзенко.

Нещодавно стало відомо, що пара узаконила свої стосунки. Відео з весілля на своїй сторінці в Instagram опублікувала українська акторка Анна Кошмал, яка є близькою подругою нареченої. Для одруження Кукса вибрала незвичайне вбрання - білосніжний ажурний костюм із топа і широких штанів.

відео дня

Анна Кукса оголосила про заручини з Антоном Борзенком наприкінці серпня 2023 року. Пара познайомилася, ймовірно, 2018 року - тоді співачка стала учасницею кавер-бенду RADIOBOY, в якому вже грав її майбутній чоловік.

Дивіться відео з весілля Анни Кукси:

Що таке Голос країни?

Голос країни - українське пісенне талант-шоу, яке виходить на 1+1 з 2011 року. Є адаптацією нідерландського формату The Voice. Вокалісти за допомогою зіркових тренерів змагаються в кількох етапах за звання "голосу країни" і контракт зі студією звукозапису. Загалом вийшло 13 сезонів "Голосу", два з яких - під час повномасштабної війни (13 - повністю; зйомки 12-го було перервано через початок вторгнення рф, і продовжено в жовтні 2022 року).

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Дмитро Монатік і його дружина Ірина поділилися щасливою новиною - зіркова пара чекає на третю дитину. Разом вони вже виховують двох синів.

Також українська співачка Марія Яремчук вийшла на зв'язок із шанувальниками. Після відходу зі сцени 2018 року її рідко можна побачити в інформаційному просторі, але заради важливої для неї людини артистка зробила виняток.

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