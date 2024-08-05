У Мережі випадково з'явилися фото "таємного" чоловіка Наталії Могилевської

Українська співачка і музичний продюсер Наталія Могилевська понад два роки успішно приховувала свого обранця і подробиці стосунків з ним. Шанувальникам артистки відомо лише, що його звуть Валентин, і він зробив зірку щасливою.
Втім, чоловік продовжує робити це в будні та на свята. Так на День народження Могилевської Валентин разом із доньками підготував для Наталії свято-сюрприз.
Іменини знаменитість відзначила в колі сім'ї та близьких. Коли під час вечері Валентин виніс святковий торт, його за цим заняттям зняла приятелька Могилевської - бізнесвумен і блогерка Наталія Городова.
Цим відео вона поділилася в блозі в Instagram. Так уважні шанувальники Наталії Могилевської нарешті змогли побачити, який вигляд має її чоловік.
Хто така Наталія Могилевська?
Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка, виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).
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