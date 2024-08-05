У Мережі випадково з'явилися фото "таємного" чоловіка Наталії Могилевської

Під час вечірки з нагоди Дня народження співачки завісу таємниці відкрили її близькі.

https://glavred.net/stars/v-seti-sluchayno-poyavilis-foto-taynogo-muzha-natali-mogilevskoy-10585829.html Посилання скопійоване

Наталія Могилевська новини - який вигляд має чоловік Наталії Могилевської / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка і музичний продюсер Наталія Могилевська понад два роки успішно приховувала свого обранця і подробиці стосунків з ним. Шанувальникам артистки відомо лише, що його звуть Валентин, і він зробив зірку щасливою.

Втім, чоловік продовжує робити це в будні та на свята. Так на День народження Могилевської Валентин разом із доньками підготував для Наталії свято-сюрприз.

Іменини знаменитість відзначила в колі сім'ї та близьких. Коли під час вечері Валентин виніс святковий торт, його за цим заняттям зняла приятелька Могилевської - бізнесвумен і блогерка Наталія Городова.

відео дня

Цим відео вона поділилася в блозі в Instagram. Так уважні шанувальники Наталії Могилевської нарешті змогли побачити, який вигляд має її чоловік.

Наталія Могилевська новини - який вигляд має чоловік Наталії Могилевської / колаж: Главред, фото: instagram.com/natali.horodova

Хто така Наталія Могилевська? Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка, виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше українська співачка Марія Бурмака зізналася, що не самотня, і розкрила подробиці свого "жіночого щастя". Крім того вона висловилася про шлюб із новим партнером.

Також Марина Боржемська, колишня дружина боксера В'ячеслава Узєлкова, розповіла, що думає про рішення їхнього 15-річного сина публічно зректися батька після всіх скандалів за участю спортсмена.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред