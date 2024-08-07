"Вони нещасні люди": Олена Мозгова вперше публічно відреагувала на камінг-аут дочки

Олена Мозгова порадила доньці не звертати увагу на критику.

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Олена Мозгова не засудила доньку за камінг-аут / колаж: Главред, фото: instagram.com/matatatahakuna/, instagram.com/olenamozgova1/

Продюсерка Олена Мозгова публічно підтримала свою старшу доньку Зою Мозгову, яка нещодавно оголосила, що зробила камінг-аут, а також показала свою кохану дівчину Юлію.

На сторінці в Instagram Зоя опублікувала пост, у якому розповіла, як українці відреагували на зміни в її особистому житті.

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"Багато хто подякував мені за сміливість сказати як є, тому що вони бояться зробити так само. Бояться тому, що більша частина суспільства живе радянським минулим і мислить стереотипами, які вже багато років не тільки засуджуються, а навіть караються законом у вільному світі. Бути собою і відкрито любити того, кого хочеш, і робити так, як вважаєш за потрібне, поки що, на жаль, в Україні доволі важко, а в деяких випадках неможливо. Соціальна модель суспільства побудована настільки примітивно, що люди досі вважають, що можуть нав'язувати свої правила і втручатися в життя інших", - написала Зоя.

Олена ж побажала в коментарях щастя доньці та висловила слова підтримки.

"Сонечко, будь щаслива! Не звертай уваги на хейтерів. Вони нещасні люди з відсутністю славного, цікавого, свідомого і наповненого життя. Тому й лізуть у чуже. Люблю тебе! І завжди поруч", - зазначила продюсерка.

Хто така Олена Мозгова? Олена Мозгова - українська музична продюсерка. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

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