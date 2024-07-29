Донька Олени Мозгової та падчерка Олександра Пономарьова здійснила камінг-аут

Зоя Мозгова показала, який вигляд має її кохана.

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Зоя Мозгова здійснила камінг-аут і показала свою дівчину / колаж: Главред, фото: instagram.com/matatatahakuna

Старша донька української музичної продюсерки Олени Мозгової та падчерка співака Олександра Пономарьова Зоя Мозгова пережила рік пошуку себе і трансформацій, за результатами якого прийняла рішення здійснила камінг-аут.

У своєму блозі в Instagram вона опублікувала ніжне відео, на якому цілує свою обраницю під час їхньої спільної романтичної подорожі Швейцарією. У підписі до ролика Зоя подякувала їй за підтримку та відчуття дому, яке їй дарує партнерка.

"Я відчуваю внутрішній відкритий простір, щоб розділити велику радість життя та зробити камінг-аут. Моє серце наповнене коханням, дякую тобі за цей рік і відчуття дому всередині. За чудове життя, нашу родину, допомогу і підтримку в найважливішій подорожі життя у внутрішній світ. Це може здатися банальним, але інколи найпростіші речі, як-от відкритися та поділитися тим, що всередині, спочатку є найважчими, але потім стають найпрекраснішими. Рухайтеся до своїх страхів; тільки там, глибоко всередині, криється істина та спокій. І, звісно, ​​щасливого прайду всім! Займайтеся коханням, а не війною!" - пише донька Мозгової.

відео дня

Зоя Мозгова та її кохана на ім'я Юлія разом уже близько року. Перші знімки в блозі зіркової спадкоємиці, де з'явилася її нова партнерка, датовані серпнем 2023 року.

Дивіться відео, яким Зоя Мозгова здійснила камінг-аут:

Хто така Олена Мозгова? Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

Хто такий Олександр Пономарьов? Олександр Пономарьов - український співак, автор пісень, продюсер. Народний артист України (2006). Був першим артистом, який представив Україну на міжнародному музичному конкурсі Євробачення - 2003 року пісня "Hasta la vista" у виконанні Пономарьова принесла 14-те місце. Випустив 9 музичних альбомів.

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