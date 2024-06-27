Вони щось знайшли: мати Кардаш'ян у сльозах розповіла про результат медичного дослідження

За її словами, їй нещодавно робили медичне сканування.

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Мати клану Кардаш'ян повідомила про пухлину / Колаж Главред, скріншот Page Six

В емоційному тизері американського шоу "Сімейства Кардаш'ян" 68-річна мама сімейства Кріс Дженнер не витримує, розповідаючи за вечерею про нещодавню проблему зі здоров'ям своєму хлопцю Корі Гемблу та дочкам Кім, Хлої та Кендалл.

За її словами, їй нещодавно робили медичне сканування, пише Hola.

"Хлопці, я хотіла вам дещо сказати... Мені зробили сканування", - каже Дженнер, перш ніж заплакати. "І це мене дуже хвилює, але вони щось знайшли". Трейлер п'ятого сезону також дає фанатам можливість поглянути на цю несамовиту сцену. Дженнер, явно засмучена, ділиться тривожною новиною: "Вони виявили кісту і невелику пухлину", витираючи сльози, каже вона.

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Хто така Кім Кардаш'ян Кім Кардаш'ян - американська зірка реаліті-шоу, актриса, підприємець. Світової популярності набула після виходу популярного реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян", пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, раніше Кардаш'ян потрапила в скандал. Зокрема, вона отримала негативну реакцію за те, що виставила "брудну" сумку Hermès Birkin на сімейному сайті перепродажу під назвою Kardashian Kloset.

Раніше також стало відомо про те, що вже майже 20 років світська левиця і бізнесвумен Кім Кардаш'ян страждає на невиліковне аутоімунне захворювання- псоріаз. Над кланом знаменитостей часто жартують через любов до фотошопу, але свою хворобу Кім показує без прикрас.

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