Ексклюзивно у прямому ефірі "Сніданку з 1+1" на ТЕТ Оля Полякова здійснила магічний ритуал та спалила у багатті кокошник

Оля Полякова здійснила магічний ритуал / https://www.instagram.com/polyakovamusic/

Улюблена програма українських телеглядачів "Сніданок з 1+1" в ефірі телеканалу ТЕТ у будні з 7:00 до 10:00 та у вихідні – з 8:00 до 10:00 продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей.

Ексклюзивно до "Сніданку з 1+1" долучилась королева української сцени та тренерка "Голосу країни-12" Оля Полякова. Співачка вийшла на пряме включення з одного із столичних містичних місць – пагорбів Татарки, однієї з п’яти лисих гір - Щекавиці. Як заявила співачка, саме на цих місцях наші пращури здійснювали різні містичні ритуали. Зробила це Полякова не просто так: ексклюзивно в ефірі "Сніданку з 1+1" вона вирішила попрощатись з образом минулих років та здійснити обряд спалення кокошника.

"Я дуже гарно знаю свого слухача, моя кар’єра в Україні, мої люди в Україні. І вже вісім років я переживаю всю трагедію, яка відбувається в нашій країні. 24 лютого, коли росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, ми всі змінились. І зрозуміли, що треба відмовлятись від минулого. Так, мене зробив відомою кокошник, але ще з початку російської агресії у Криму та Донбасі я ношу корону. Але люди все ще пам’ятають мене з кокошником… Всією Україною люди масово переходять на українську, вони відмовляються від того "руського міра", який прийшов в наші домівки з горем та сльозами. Тому я хочу зробити цей ритуал, взяти цей головний убір, який сьогодні є символом культури, яка прийшла з війною. І цьому не місце в нашій Україні", - відверто розповіла Полякова.

Співачка кинула в багаття одну з прикрас, у якій раніше давала концерти та знімалась у кліпах. Окрім того, Полякова була дуже відверта у своїх висловлюваннях і промовила сенсаційне заклинання для ворога: "Щоб всі, хто приходить сюди з війною – щоб на кордоні у них віднімалися руки й ноги, щоб лопнула голова, щоб вони не могли переступити нашого кордону....".

Оля Полякова / https://www.instagram.com/polyakovamusic/

Оля Полякова / https://www.instagram.com/polyakovamusic/

Щодо майбутньої сторінки творчого життя, то тренерка "Голосу країни" запевнила, що попереду очікує нова історія. Авжеж, усі українці 24 лютого втратили власні плани, проте Полякова намагається мислити позитивно і впевнена: на Україну зовсім скоро очікує перемога і кожний українець знайде щастя саме на своїй землі.

"Їздячи усім світом, перебуваючи у різних містах, скажу, що немає такої прекрасної країни, як наша Україна. Нас усіх тягне назад додому. Тому – нова сторінка, нова Оля Полякова, нові пісні та україномовний альбом. Я цього чекаю з великим натхненням, адже нам треба розвивати свою культуру, шукати тут творчі сили та енергію. Моя наступна пісня має назву "Все буде добре, Оля", вона про те, що життя продовжується", - підкреслила співачка.

Окрім того, Полякова, як і мільйони українських глядачів, чекає на повернення найспівочішого проєкту "Голос країни". Через повномасштабне вторгнення росії проєкт став на паузу. Тренерка говорить, що увесь світ має дізнатись про таланти українського народу, якому дійсно є, що показати: "Я так скучила за "Голосом країни". Цей проєкт про людей та про талант, про те, яка співоча та незламна наша Україна. Тому я дуже хочу, щоб проєкт "Голос країни" обов’язково повернувся і ми й надалі чули нашу Україну, співаків та їхні голоси, яких має чути весь світ. Адже в нас вони найталановитіші".

Також ексклюзивно до студії "Сніданку з 1+1" завітав радник Офісу Президента Олексій Арестович, який дав коментарі на певні гарячі військові питання, які так хвилюють телеглядачів. Окрім того, відтепер щопонеділка о 9:30 у "Сніданку з 1+1" Арестович вестиме рубрику "Прогноз тижня". Раз на тиждень одна з найпопулярніших медійних персон України розповідатиме, які новини та події можуть спіткати українців наступні 7 днів.

Сніданок з 1+1

Щодня на глядачів "Сніданку з 1+1" очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.