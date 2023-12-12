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Оля Цибульська потрапила в скандал через зруйновану окупантами квартиру в Ірпені

Анна Підгорна
12 грудня 2023, 19:00
Сім'ю Цибульських стали цькувати сусіди, але співачка не стала просто мовчати, поки ображають її рідних.
Оля Цибульська
Батьки Олі Цибульської фактично залишилися без квартири / колаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

У квітні минулого року українська співачка Оля Цибульська повідомила, що будинок її батьків в Ірпені потрапив під ворожий обстріл. На щастя, рідним артистки до того моменту вдалося втекти в більш безпечне місце, а ось квартира виявилася повністю зруйнованою.

Через майже два роки після цієї події на сім'ю Цибульських обрушився суспільний осуд від сусідів, які продовжують жити в небезпечному будинку. Їх звинувачують в тому, що вони відмовляються прибирати в зруйнованій квартирі, що заважає іншим відчувати себе більш комфортно.

Наприклад, сусідам заважає скло, що звисає, та незабиті вікна, через які в інших квартирах холод і цвіль. Знімки проблемної квартири стали з'являтися в соціальних мережах разом з обуреними відгуками.

"Зараз сусіди намагаються надати розголосу ситуації з квартирою пані Цибульської, яка понад рік відмовляється привести її до ладу чи принаймні прибрати скло, яке звисає над головами. Пані Наталя, мама Цибульської, яка є амбасадором відбудови Ірпеня, відмовляється будь-що робити з аварійною квартирою, а сусідів обзиває хайпожерами. Грибок і холод в сусідніх квартирах, поруч жилі квартири і потрібно демонтувати кондиціонер, який на доброму слові тримається", - свідчать скарги.

скарги сусідів на квартиру Цибульських
Скарги сусідів на квартиру Цибульських / скріншот із соцмереж
скарги сусідів на квартиру Цибульських
Скарги сусідів на квартиру Цибульських / скріншот із соцмереж

Оля Цибульська не стала мовчати і заступилася за батьків. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала скріни документів, які містять висновки спеціальної комісії, яка оцінила квартиру аварійною - там досі можуть залишатися вибухонебезпечні предмети і пошкоджені несучі стіни. Нещастя там може статися в будь-який момент.

"Спеціалісти, що оглядали, повторювали: квартира в аварійному стані. Пошкодження опорної конструкції. Частину поверху розглядають під демонтаж і архітектор, що оглядав об'єкт сказав, що будь-які роботи без спеціалістів можуть бути небезпечними для життя. Тому треба чекати рішення і дій офіційної комісії. Батьки подали всі потрібні документи в поліцію, прокуратуру, архітектуру і Дію. Здавали кошти для ОСББ на ремонт даху", - розповіла співачка.

висновок комісії по квартирі Цибульських
Висновок комісії по квартирі Цибульських / колаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya
висновок комісії по квартирі Цибульських
Висновок комісії по квартирі Цибульських / колаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Слідом артистка записала відео, в якому детально пояснила, що робити там будь-що - небезпечно. Її батьки, як і сотні інших українців, чиє житло постраждало під час ворожих обстрілів, подали заявку на відновлення.

Також Цибульська попередила тих, хто займається справжнім цькуванням її сім'ї - якщо погрози не припиняться, вона буде звертатися в поліцію, щоб там покарали кривдників.

Дивіться відеозвернення Олі Цибульської до сусідів:

Пізніше Оля Цибульська звернулася до сусідів, яким не терпиться змішати її сім'ю з брудом через уявну бездіяльність - вона запропонувала бажаючим самим розібрати завали, але лише після того, як вони юридично засвідчать, що беруть на себе всю відповідальність за будь-які наслідки.

"Якщо ви особисто готові зустрітись у нотаріуса, написати заяву від свого імені, яка ініціює роботи в помешканні, готові вказати паспортні дані, ідентифікаційний код та берете на себе всі можливі наслідки і несете особисту відповідальність і усі можливі в разі порушень відшкодування, завірені юридично, - беріть документи і йдемо до нотаріуса", - запропонувала співачка.

Оля Цибульська
Оля Цибульська запропонувала альтернативу для тих, кому не терпиться розібрати аварійне житло / instagram.com/cybulskaya

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