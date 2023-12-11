"Важила 39 кг і вважала себе жирною": Мірошниченко розповіла про боротьбу з РХП

Дружина Тімура Мірошниченка поділилася своїм досвідом боротьби з розладом харчової поведінки.

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Інна Мірошниченко розповіла, як боролася з РХП / колаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Юрист і дружина популярного українського ведучого Тімура Мірошниченка Інна Мірошниченко активно веде свій лайфстайл-блог. Нерідко підписники запитують у неї поради в тій чи іншій життєвій ситуації - про виховання дітей, баланс між роботою та особистим життям, відносини.

Нещодавно шанувальники Інни торкнулися важливої і вкрай болючої теми - розладів харчової поведінки. Вона поділилася своїм досвідом у цьому питанні у своєму блозі в Instagram.

Виявилося, що у віці 20 років блогерка мала проблеми з РХП - вона важила всього 39 кілограм, при цьому вважала себе недостатньо стрункою. Через це вона виснажувала себе дієтою з капусти і кефіру, а потім зривалася і об'їдалася так сильно, що їй було складно боротися з наслідками без допомоги лікарів.

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Згодом Мірошниченко подолала розлад, але його згубний вплив на ЖКТ переслідував її ще не один рік.

"Проблема завжди в голові. І лікувати треба в тривалій терапії з психологом. Особисто я обійшлась без. Якось сама розібралася і перезапустила свою голову. Але я не раджу тягнути самим. Бо на відновлення організму у мене пішло кілька років. ... Це страшний період життя. Особливо, коли мозок увімкнувся, і прийшло усвідомлення, в якому стані організм", - згадує Інна.

При цьому блогерка зазначає, що в тій чи іншій мірі розлад харчової поведінки є практично у всіх. Тому вона радить прислухатися до свого організму і звертати увагу на перші "дзвіночки" - сором від тортика на ніч, постійні дієти і зважування, тренування, як покарання за ситний і смачний обід, та ін.

Інна Мірошниченко розповіла, як боролася з РХП / instagram.com/_inna_mi_

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