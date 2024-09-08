Олімпійську спортсменку було вбито через місяць після Олімпіади-2024 у Парижі

Ребекка Чептегей стала жертвою домашнього насильства, яке залишило двох маленьких дітей без мами.

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Померла Ребекка Чептегей - подробиці вбивства Ребекки Чептегей / колаж: Главред, фото: pexels.com, x.com/iocmedia

Світову спортивну спільноту вразила жахлива трагедія - бігунка з Уганди Ребекка Чептегей померла у віці 33 років у Кенії через травми, несумісні з життям. Про це повідомляє BBC.

Ребекка Чептегей повернулася додому з церкви, де на неї чекав її ексбойфренд. Між ними спалахнула сварка через поділ земельного майна, внаслідок якої чоловік підпалив колишню кохану. Відкрито слідство.

Спортсменку доправили в лікарню, де їй надавали допомогу, проте відсоток опіків був настільки високий, що призвів до поліорганної недостатності, яка стала причиною смерті Чептегей.

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Інформацію про смерть Ребекки Чептегей у соціальних мережах також підтвердила її сім'я: "З важким серцем ми повідомляємо, що Ребекка померла сьогодні вранці у лікарні. Вона дійсно боролася і намагалася бути сильною. Останній подих вона здійснила, оточена своїми дітьми та родиною. Словами не описати, як ми будемо сумувати за нею. Вона освітлювала кожну кімнату своєю сонячною посмішкою і завжди знала, як розсмішити оточуючих".

У покійної спортсменки залишилося двоє маленьких доньок.

Заява сім'ї Ребекки Чептегей про смерть бігунки / instagram.com/rebeccacheptegei

Олімпійські ігри (Олімпіада-2024) у Парижі Олімпіада-2024 у Парижі - літні Олімпійські ігри, що відбулися у столиці Франції, Парижі, та 16 інших містах у всій європейській частині Франції, а також на Таїті - острові у складі французької заморської країни та Поморського колективу. На цих Олімпійських іграх відбувся дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це були останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха. Ігри 2024 стали першими, на яких була однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок.

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