Олег Винник об'явився: співак подарував ЗСУ бойову "Вовчицю"

Артист зараз перебуває в Німеччині, але допомагає нашим захисникам.
Чоловік української співачки Оксани Білозір, екс-директор Палацу "Україна", а зараз військовослужбовець Роман Недзельський показав, як співак Олег Винник допомагає ЗСУ.
На своїй сторінці в Facebook опублікував серію знімків, на яких зображений позашляховик захисного забарвлення.
За його словами, машина відправляється на передову завдяки українському співакові Олегу Виннику, який покинув Україну і переїхав до Німеччини через проблеми зі здоров'ям.
"Сьогодні з Вінниці на передову вирушає ще одна бойова "Вовчиця" від Олега Винника. Хай живуть і перемагають наші "Вовчиці". З вдячністю, бійці в/ч №А7301", – написав Недзельський.
Нагадаємо, останнє своє звернення Винник зробив 24 квітня в Instagram. Співак перестав виходити на зв'язок з шанувальниками і не виступав публічно на концертах.
Як розповіла адвокат Винника, співак активно допомагає ЗСУ.
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну Олег Винник сприйняв дуже болісно. Про це свідчить звернення артиста до українського народу, де він висловив чітку громадянську позицію.
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