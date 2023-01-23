Олег Скрипка відповів, Чи готовий воювати з ворогами на фронті зі зброєю в руках

Відомий український рок-музикант і фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка відповів, чи готовий вирушити на фронт - битися проти російських окупантів. У коментарі 24 каналу він запевнив, що поки вважає себе набагато кориснішим в тилу.
Співак запевнив, що вся його команда готова стати на захист своєї країни, коли в їх допомозі буде гостра необхідність. Крім того, музикант переконаний, що країні потрібні фахівці в різних областях, які підтримують в ній життя.
Скрипка окремо нагадав, що в тилу він не тільки "воює" на культурному фронті, а й волонтерить для українських захисників.
"Концертами в Україні ми збирали кошти на допомогу підрозділу нашого гітариста Євгена Рогачевського. Вже три рази надсилали їм партії допомоги, тепер ще раз. У Євгена була контузія, але він знову повертається на фронт", – говорить артист.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російський музикант-опозиціонер Іван Алексєєв (він же Noize МС), з 2014 року активно підтримує Україну, отримав звання "іноагента" РФ. Сам Нойз цю новину прокоментував з іронією.
Також відомий український телеведучий і шоумен Анатолій Анатоліч жорстко розніс позицію переважної більшості російських акторів, які підтримали криваву війну проти України, розв'язану диктатором Володимиром Путіним.
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