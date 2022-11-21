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Олег Скрипка пожалів росіян і розповів, чому їм складніше, ніж українцям

21 листопада 2022, 11:48

Лідер Воплів Відоплясова переконаний, що українці - вільні, тому мають більш сильне становище.

Олег Скрипка
Олег Скрипка розповів, чому зараз жаліє росіян / instagram.com/o.skrypka

Український музикант, співак, лідер гурту Воплі Відоплясова Олег Скрипка шокував шанувальників своєю заявою під час інтерв'ю на радіо Еден.

Артист розповів, що по-своєму жаліє росіян. Коли він спілкується з українськими шанувальниками, і бачить, що їм зараз дуже важко, він не вступає з ними в суперечку. Скрипка просто нагадує їм просту і для нього цілком очевидну істину.

"Іноді мені в особисті повідомлення пишуть фанати. Я особливо у діалог не вступаю, але видно, що люди справді страждають.Я взагалі вважаю: зрозуміло, що Україна зараз переживає важкі часи, але росіянам, я вважаю, набагато важче зараз є і буде. У нас є майбутнє, а у них немає майбутнього. Така історія", - розповів музикант.

Також Скрипка розповів, що спілкується з деякими людьми з РФ, які покинули країну-терориста ще після 2014 року. Він зазначає, що це - люди без Батьківщини, люди втрачені. Він би так жити не зміг, тому пишається боротьбою, яку особисто кожен українець веде проти агресора.

"Я питаю у цих людей: "Ми зараз страждаємо, наша Батьківщина страждає, але у нас є Батьківщина і ми за неї боремося. А як тобі?" І людина каже: "У мене немає Батьківщини". І я приміряю на себе, як би я так жив. Це загалом дуже складно. Це люди без Батьківщини. Мені складно це уявити", - каже лідер ВВ.

Раніше стало відомо, що російський музикант-опозиціонер Іван Алексєєв (він же Noize МС), з 2014 року активно підтримує Україну, отримав звання "іноагента" РФ. Сам Нойз цю новину прокоментував з іронією.

Також відомий український телеведучий і шоумен Анатолій Анатоліч жорстко розніс позицію переважної більшості російських акторів, які підтримали криваву війну проти України, розв'язану диктатором Володимиром Путіним.

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