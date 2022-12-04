Олег Сенцов став батьком вчетверте - розкрито стать та ім'я дитини

Олег Сенцов і Вероніка Вельч стали батьками / facebook.com/oleg.sentsov

Український режисер, громадський діяч і захисник України в лавах ЗСУ Олег Сенцов розповів про появу на світ ще однієї, четвертої дитини на своїй сторінці в Facebook.

Обраниця активіста Вероніка Вельч подарувала йому сина, якого назвали Дем'яном. Сенцов опублікував зворушливе фото, на якому молода мама тримає на руках новонародженого, дивлячись на нього очима, переповненими любов'ю.

"В ці важкі для нас усіх часи, мало буває світлих подій. Але, життя, яке ми боронимо, обов’язково візьме верх. Дякую, кохана, за нашого Дем’яна!" - пише режисер.

У Олега Сенцова вже є троє дітей від попередніх стосунків: дорослі син Владислав (2004 р.н.) і донька Аліна (2002 р. н.), народжені в першому шлюбі, і донька Емма (2020 р. н.), яку діячеві подарувала поетеса Юлія Бабич.

Вельч також має дитину від першого шлюбу. Із Сенцовим жінка уклала шлюб у липні 2022 року.

Вероніка Вельч, дружина Олега Сенцова з новонародженим сином Дем'яном / facebook.com/oleg.sentsov

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