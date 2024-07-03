Новий холостяк Олександр "Терен" звабливо станцював бачату

Олександр "Терен" навчився танцювати бачату і в нього чудово вийшло.

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Новим Холостяком на СТБ стане ветеран / Колаж Главред, фото СТБ

Сучасний герой - військовий ветеран, громадський діяч, ведучий і письменник Олександр "Терен" Будько вразив мережу своїм звабливим танцем.

Так, на його сторінці в Instagram з'явилося відео, як він вчить латиноамериканський танець Бачату і в нього це чудово виходить. Зазначимо, що воїн втратив обидві ноги, захищаючи Україну. Тому його танець заслуговує на особливу увагу та зусилля.

"Перше відео ми записали за 10 хвилин. Саша приїхав до Одеси, і ми вирішили приділити трохи більше часу, і години нам вистачило, щоб вивчити і станцювати перше. Ну зацініть!!!⠀Холостяка, який уміє танцювати, ще точно не було...вже переживаю за сердечка дівчат", - написала партнерка романтичного героя.

відео дня

За словами дівчини Марини Імас, зараз Олександр веде дуже важливу просвітницьку діяльність щодо безбар'єрності та інклюзивності. "Я думаю, вся країна вже бачила проєкт "Відвал ніг", а якщо ні - дивіться. Бо нам вкрай важливо розуміти реальність і як свідоме суспільство робити все, щоб ветерани могли жити гідно", - написала вона.

Хто такий Олександр "Терен" Будько Олександру Будьку 28 років. І його ім'я добре знають не лише в Україні, а й у світі. 24 лютого 2022 року він пішов добровольцем захищати країну. А за півроку став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" із позивним "Терен". Важке поранення, втрата обох кінцівок, протезування та складна реабілітація не зупинили Терена на шляху до своїх мрій. За даними СТБ, чоловік веде активний спосіб життя, займається розвитком інклюзії в Україні та надає допомогу в соціалізації ветеранів після повернення з фронту. Це одні з цілей діяльності Терена. Призер міжнародних змагань "Ігри Нескорених". Співавтор і ведучий YouTube-проєкту "Відвал ніг або All інклюзив". Автор лінійки лімітованих прикрас "Колір Терена" та співавтор дроп футболок "Залізні люди". Він танцював із балетом на сцені в Каліфорнії. Йому аплодували Канни. Про нього зняли фільм Перший ряд (Front Row), продюсером якого виступила американська зірка Сара Джессіка Паркер.

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Нагадаємо, раніше Терен дав Еммі Антонюк перше велике інтерв'ю, в якому багато розповів про те, якою бачить свою ідеальну партнерку.

Раніше СТБ назвав ім'я нового героя романтичного шоу "Холостяк". Олександр "Терен" Будько - військовий, ветеран, громадський діяч, автор книги "Історія впертого чоловіка" та учасник національної збірної Invictus Games.

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