Новоспечений батько Роман Сасанчин розповів, як себе почувають дружина і дитина після пологів

Співак також розкрив ім'я новонародженої дівчинки.
Вчора, 30 грудня 2021 року, український співак, переможець проєктів Голос.Діти і Голос країни Роман Сасанчин став перший раз батьком - його дружина Іванка подарувала йому дочку.
Відразу після цієї знаменної події співак дав невелике інтерв'ю для шоу Твій день про те, як себе почувають новонароджена дівчинка і її мама, а також поділився подробицями пологів. За словами Романа, і сама вагітність, і пологи у його дружини проходили важко.
Іванку поклали на збереження за два дні до пологів через сильні болі. У ніч на 30 грудня у жінки почалися перейми.
Дружина Сасанчина не змогла народити природним шляхом - дочка співака з'явилася на світ за допомогою кесаревого розтину під час партнерських пологів.
Дівчинку назвали Єлизаветою, але в документах її ім'я буде записано на європейський лад - Елізабет.
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Раніше шанувальників вразила інша учасниця проєкту Голос.Діти Анна Трінчер - дівчина влаштувала фотосесію в одному купальнику в лютий мороз.
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