Війна двох путіністів - російських співаків Філіпа Кіркорова і зрадниці України Любові Успенської нарешті завершилася.
Як пише пропагандистське видання Стархіт, перемогу в цьому випадку здобув не скандальний Кіркоров, а його опонентка.
Так, нещодавно відбулося чергове судове засідання, де розглядалася цитата Кіркорова про те, що Успенська - жебрачка. Тепер Кіркорову потрібно віддати за це 90 тисяч рублів (40 000 гривень) - таке рішення ухвалив Таганський суд терористичної Москви.
Хто такий Філіп Кіркоров?
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
70-річна виконавиця раділа, дізнавшись про те, що артиста зобов'язали визнати свою провину. "Ну що, Філю, шах і мат! Я щойно приземлилася в Єревані, а мені вже обірвали телефон із привітаннями про те, що сьогодні ввечері я виграла суд проти Кіркорова у справі про "жебрака".
Суд постановив стягнути з відповідача 90 тисяч рублів моральної шкоди, що на 20 тисяч більше, ніж у його позові до мене щодо "жінконенависника", а також спростувати ці слова, що ганьблять мене, у своїх соціальних мережах", - написала зрадниця, задоволена рішенням суду.
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Зазначимо, нещодавно московський суд повернув путіністці Любові Успенській її позов до Кіркорова на 10 млн рублів. До цього Успенська зажадала видалити всі публікації, в яких згадувалося інтерв'ю Кіркорова. Невдоволення у співачки викликали слова артиста про те, що вона "жебрачка", яка "виклянчує шмотки і подарунки".
А також путіністка Маргарита Симоньян розповіла, як Любов Успенська допомагає російським окупантам. Виявляється, співачка не лягає спати доти, доки не подивиться всі програми Соловйова і виплачує російським окупантам гроші за підбиту техніку українців.
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