Нестерпно, будемо сумувати: Заворотнюк поскаржилася на життя

Анна Заворотнюк пожаловалась на свою лакшери-жизнь в Дубае.

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Анастасія Заворотнюк продовжує боротьбу з раком, поки її дочка Анна Заворотнюк скаржиться на погоду / колаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/, instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Дочка онкохворої російської акторки Анастасії Заворотнюк, яка так і не висловила свою думку з приводу терористичного вторгнення РФ в Україну, Ганна Заворотнюк, поскаржилася своїм підписникам на життя.

Світську діву, яка живе в Дубаї, подорожує і відпочиває на пляжах, засмутила погода. Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, у Дубаї закінчився купальний сезон, оскільки стало дуже спекотно.

"Купальний сезон закривається. Просто нестерпно спекотно. Будемо сумувати", - написала вона.

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Дочка Заворотнюк страждає в Дубаї / Скриншот Instagram/anna_zavorotnyuk

Дочка Заворотнюк страждає в Дубаї / Скриншот Instagram/anna_zavorotnyuk

Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

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Нагадаємо, раніше дочка онкохворої російської акторки Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

А також з'явилися чутки про те, що Петро Чернишов, чоловік Анастасії Заворотнюк, завів собі коханку. Роль розлучниці приписують фігуристці-путіністці Аделіні Сотниковій, яка молодша за Петра на 24 роки.

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