Чоловік Заворотнюк закрутив роман з молоденькою, поки акторка страждає від раку

Петро Чернишов знайшов розраду в обіймах колеги, яка молодша за нього майже в два рази.

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Петро Чернишов зраджує онкохворій Анастасії Заворотнюк - росЗМІ / колаж: Главред, фото : instagram.com/a_zavorotnyuk

Російська акторка Анастасія Заворотнюк у 2019 році перестала виходити в світ через пухлину головного мозку. Закінчилися світські заходи і для її чоловіка - фігуриста Петра Чернишова. Зараз він виходить лише на лід щоб заробити гроші на дороге лікування для дружини.

Близьке оточення танцюриста на льоду зазначає, що такий ритм життя починає йому набридати. Більше того - в росЗМІ з'явилися чутки про те, що Чернишов завів собі коханку.

Роль розлучниці приписують фігуристці-путіністці Аделіні Сотниковій, яка молодша Петра на 24 роки. Вони познайомилися, коли Аделіні ще не було 18 - тоді Чернишов був хореографом для її виступів на льоду.

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Зараз вони колеги, і час від часу виступають на одній крижаній сцені. Сотникова і Чернишов не коментують свої відносини, які раніше сприймалися лише як дружні.

До слова, фігуристка за офіційними даними не самотня - вона зустрічається з тенісистом Дмитром Попко, якому в жовтні 2022 року народила сина.

Аделіна Сотникова - ймовірна коханка Петра Чернишова / instagram.com/adelina_sotnikova14

Раніше стало відомо, що 37-річний британський актор, модель і музикант Роберт Паттінсон незабаром вперше стане батьком - його кохана, британська співачка і актриса Сьюкі Уотерхаус, підтвердила вагітність.

Також українська співачка Jerry Heil вперше показала свого коханого. Вона привітала бойфренда з річницею, а шанувальники навіть не здогадувалися, що артистка була не самотня.

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