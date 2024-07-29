Незвичайний збіг: Андрій Данилко проговорився, як звуть онуку Інни Білоконь

Легендарна Вєрка Сердючка з величезним теплом відгукувалася про маленьку дівчинку.

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Як звуть онуку Інни Білоконь - Андрій Данилко розкрив секрет / колаж: Главред, фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

У квітні в Інни Білоконь, української акторки, яка грає маму Вєрки Сердючки Інну Адольфівну, народилася онука. Мама малятка, донька артистки Яна, приховує обличчя дівчинки та її ім'я.

Про останнє випадково проговорився Андрій Данилко - музиканту, судячи з усього, теж вдається поняньчитися з карапузом. Про онуку Білоконь він в інтерв'ю для LTV Ziņu dienests розповідав у контексті війни, але випадково озвучив таємницю немовляти - батьки назвали її Веронікою.

"У нашої Інни, яка грає Сердючкіну маму - вона стала бабусею, у неї народилася онука. Вероніка. І дивишся на цю дитину і думаєш: "А це дитина війни", - поділився емоціями Данилко.

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Водночас артист зазначив, що йому радісно бачити, що навіть у такі темні для нашої країни часи народжуються нові сім'ї та діти. Сам же він рятується від туги яскравим почуттям гумору, яке свого часу принесло артисту всенародну любов.

Хто такий Андрій Данилко? Андрій Данилко - український співак, актор, композитор, поет-пісняр. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Вєрка Сердючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-е місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійні альбоми, 2 міні-альбоми та 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені та в арт-образі Сердючки з'явився в таких проєктах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", та ін.

Хто така Інна Білоконь? Інна Білоконь - українська акторка, комедіантка. Найбільш відома виступами у творчому амплуа мами Вєрки Сердючки Інни Адольфівни, яка всюди супроводжує співачку з 2004 року. Близька подруга шоумена Андрія Данилка.

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