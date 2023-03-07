Ненаситна рок-принцеса: Авріл Лавін закрутила новий роман відразу після розриву заручин

Ймовірно, коханець виконавиці легендарних Sk8er Boi та Complicated і став причиною її жорстокого розставання з Mod Sun.

Авріл Лавін закрутила роман з репером Tyga / instagram.com/avrillavigne

Життя канадської рок-співачки Авріл Лавін - суцільний рок-н-рол. Не встигла вона кинути свого нареченого, американського музиканта Mod Sun, який дізнався про їх розрив зі ЗМІ, так вже закрутила роман з новим коханим.

Обранцем Лавін цього разу став репер Tyga - як пара вони відвідали показ на Тижні моди в Парижі. Артисти не стримували почуття на публіці, трималися за руки і пристрасно цілувалися. Їх спільні знімки вже з'явилися в соцмережах топових таблоїдів.

Примітно, що чутки про відносини Лавін і Tyga з'явилися ще до того, як співачка офіційно розірвала заручини з Mod Sun. У швидкості після того, як співак відправився в турне, Авріл заскочили папараці в компанії репера - вони мило провели вечір за романтичною вечерею.

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Авріл Лавін критикують в мережі за таку легковажність, а Tyga - за його звичку піаритися за рахунок більш знаменитих і успішних коханок. Наприклад, раніше артист перебував у відносинах з Кайлі Дженнер та Демі Роуз. Зараз канадська рок-діва знову забралася на гребінь слави, і багатьом не віриться, що поява в її житті репера - простий збіг. Втім, невеликий скандал грає на руку обом артистам.

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