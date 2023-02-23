Авріл Лавін кинула нареченого - нещасний дізнався про це зі ЗМІ

Виконавиця легендарних Sk8er Boi і Complicated, за чутками, вже знайшла розраду в обіймах іншого чоловіка.

Авріл Лавін розірвала заручини з Mod Sun, але забула сказати про це йому / instagram.com/avrillavigne

Канадська рок-Діва Авріл Лавін розірвала заручини з американським музикантом Mod Sun (справжнє - ім'я Дерек Сміт) вельми оригінальним способом - про їх розставання таблоїди дізналися раніше самого нареченого. Так, видання Page Six, з посиланням на слова представників співачки, повідомляє, що вона оголосила себе вільною жінкою.

Авріл зустрічалася з Мод Саном з 2021 року, в березні 2022 року музикант зробив Лавін пропозицію в Парижі на тлі Ейфелевої вежі.

Місяць по тому епатажна парочка закотила вечірку для друзів і близьких, яку назвала "передвесільним весіллям". Втім, до справжнього весілля так і не дійшло.

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Примітно, що прес-агент Дерека Сміта був вкрай здивований, коли у нього попросили коментар про розірвані заручини артистів. Виявляється ні сам Мод Сан, ні його офіційні представники не були обізнані про те, що Авріл Лавін більше не вважає себе нареченою музиканта.

"Вони були разом і заручені ще три дні тому, коли він їхав в тур. Так що якщо щось і змінилося, то для нього це буде новиною", - говорить представник Mod Sun.

Пікантності ситуації додає той факт, що днями фотографи видання TMZ підловили Авріл в обіймах іншого артиста - репера Tyga, який раніше мав стосунки з Кайлі Дженнер і Демі Роуз.

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