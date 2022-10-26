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Не догодила Путіну: Собчак ледве встигла втекти з РФ – за нею гналися силовики

26 жовтня 2022, 18:10

Щоб заплутати оперативників, вона купила квитки в Дубай та Туреччину, але сама прослизнула в Литву через Білорусь.

Ксения Собчак
Собчак ледве встигла втекти з РФ – за нею гналися силовики/ Instagram Собчак

Російська журналістка і пропагандистка Ксенія Собчак у ніч на середу, 26 жовтня, поспіхом втекла з Росії. Ймовірно, вона вирішила покинути країну, коли дізналася, що її можуть спробувати затримати силовики.

Про це повідомив російський політтехнолог Станіслав Бєлковський у своєму Telegram-каналі. При цьому політолог зазначає, що Собчак мали затримати у межах кримінальної справи, яку порушили за заявою чоловіка Тіни Канделакі – директора з особливих доручень в "Ростеху" Василя Бровко.

При цьому, за його словами, Собчак хитрістю вдалося уникнути затримання. Очевидно передчуваючи такий розвиток подій, вона вночі купила квиток в Дубай, а сьогодні – до Туреччини. Проте ні туди, ні туди вона не поїхала. Натомість журналістка виїхала у Литву через Білорусь.

Хитрі маніпуляції допомогли їй заплутати силовиків, і їм не вдалося затримати її в аеропорту "Внуково".

"Нині К. А. Собчак не без зусиль врятувалася від силовиків, які приїхали затримувати її у VIP-термінал аеропорту "Внуково", – зазначає Бєлковський.

Белковский
скрін

Раніше повідомлялося, що у заміському будинку російської журналістки і пропагандистки Ксенії Собчак проходять обшуки. Оперативники нагрянули в елітне котеджне селище "Горки-8" в Підмосков'ї.

Причина обшуків у Собчак – затримання комерційного директора ведучої Кирила Суханова. Співробітник Собчак проходить у справі про вимагання.

Проте сама журналістка раніше називала "маячнею і тиском на журналістику" справу проти свого комерційного директора.

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