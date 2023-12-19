'Не очікував від нього': російський режисер розповів, чим його вразив Зеленський

Російський драматург та режисер зазначив, що багатьом артистам потрібно рівнятись на Володимира Зеленського.

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Російський режисер розповів, чим його вразив Зеленський / Колаж Главред, фото: Офіс президента, скріншот із відео

Російський режисер та драматург Іван Вирипаєв, який вже протягом кількох років мешкає в Польщі, поділився своїми враженнями про президента України Володимира Зеленського. Про це він розповів в інтерв'ю російському телеканалу "Дождь".

Він висловив захоплення та назвав Зеленського людиною, яка його цього року найбільше вразила. Також Вирипаєв відзначив, що кожному артисту варто брати приклад із політика.

"Мене Зеленський вразив дуже. Правда, вразив мене. Я, звичайно, не очікував від нього цього", - сказав російський режисер відео дня

Він згадав, що ще у 2013 році Володимир Зеленський був учасником "Блакитного вогнику", що стало причиною снобізму гостя. Тепер драматург розмірковує, як би він вчинив на місці Володимира Зеленського.

"Я б можливо тікав, якраз навпаки. А він ось залишився. Для мене це взагалі урок, і взагалі всім артистам урок", – сказав Вирипаєв.

Артист захоплений тим, що Зеленський взяв на себе відповідальність.

"Я бачу, що людина взяла на себе роль менеджера дорослого в сенсі відповідальності. Ось він робить це, він по справжньому менеджер війни, він точно себе назвав, він саме класно це робить і намагається це робити. Ось у мене, правда, таке захоплення", – додав росіянин.

Нагадаємо, режисер і драматург Іван Вирипаєв зазначав, що Москва це вже відстала провінція. Вся Росія - відстала провінція. За його словами, росіяни думають, що у них є життя. А інші люди бачать, що ніякого життя там немає.

Також раніше український телевізійний продюсер Олександр Роднянський, який довгий час жив і працював у Росії і правдиво розповідає про війну в Україні, повідомив новину рішення Басманного суду Москви про його власний арешт. У рішенні суду також йдеться про заочний арешт російського режисера Івана Вирипаєва.

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