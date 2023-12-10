Режисер популярних у РФ фільмів воює на боці України проти окупантів

Андрій Кавун не забув своє коріння та став на захист Батьківщини.

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Режисер Андрій Кавун воює за Україну на фронті / колаж: Главред, фото: Facebook Андрій Кавун

Багато українських діячів мистецтва відкладають свої професії заради того, щоб зі зброєю в руках захищати Україну від окупанта. Серед них виявився і відомий режисер Андрій Кавун.

У дев'яностих він перебрався зі Львова до Москви, закінчив режисерський факультет ВДІКу і став знімати фільми, які швидко здобули популярність серед російської аудиторії. На його рахунку такі роботи: "Полювання на піранью" (2006), "Кандагар" (2010), "Дітям до 16" (2010), "Ялинки 1914" (2014), серіал "Шерлок Холмс" (2013). У 2004 році режисер був номінований на "Еммі".

У 2014 році Кавун засудив політику кремля і повернувся в рідну країну. Тепер стало відомо, що режисер вступив до лав ЗСУ. Про це в проєкті "Різні люди" розповів український актор Богдан Бенюк, який раніше працював з режисером.

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Артист зазначив, що був вражений хоробрістю Кавуна, а також його скромністю - в його частині ніхто не знав, що той є відомим діячем мистецтва.

"Коли я довідався, що Андрій Кавун, режисер, в якого я знімався, що він зараз воює в українській армії, знявши вісім фільмів в Росії. Самодостатній режисер, він кинув це все, переїхав сюди і пішов воювати. То в мене слів не було, я коли телефоном з ним говорив і поїхав потім до нього у військову частину, там зустріч зробив. І відкрив його для своїх, бо в батальйоні ніхто не знав, чим він займався. І коли я їм показав уривок фільму "Кандагар" і потім кажу: "Ось він, той режисер, який це робив". То полковник до нього підійшов і запитав: "Чому ти про це не розповідав?". А він каже: "А як я вам маю казати, що я режисер, при чому я прийшов тут служити, я буду оці козирі свої відкривати". То він потім передзвонив мені і каже: "Пане Богдане, ви зробили мене героєм нашого батальйону", - згадує Бенюк.

Раніше стало відомо, що зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Ярослав Безкоровайний отримав повістку. Актор, який волонтерить з перших днів повномасштабної війни, чекає виклику з військкомату.

Також популярний український стендап-комік Фелікс Редька зворушив мережу до сліз роликом про свого батька-офіцера, який захищає Україну від окупанта.

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