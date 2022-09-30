"Не треба мене задовбувати": Каменських намагалася надоумити запроданку Лорак, але не вийшло

Настя Каменських сказала Ані Лорак, що вона не має права називати себе українкою.
Українська співачка Настя Каменських на початку повномасштабної війни обдзвонювала всіх артистів з українським паспортом, які живуть і працюють в Росії. Вона також поспілкувалася зі скандальною співачкою Ані Лорак, яка багато місяців робила вигляд, ніби її рідну землю не бомблять. Про це розповів чоловік Каменських репер Потап у програмі ЖВЛ.
Він стверджує, що Настя Каменських так і не змогла достукатися до Ані Лорак і отримати від неї адекватну відповідь.
"Скажи хоч щось. Не мовчи - Ні війні. На що співачка з Чернівців їй відповідала: "Мені Кіркоров сказав нічого не говорити, я все розумію, він сказав думати на два роки вперед. Тому не треба мене задовбувати". На що Настя каже: "Ти не маєш права називатися більше українкою", — розповів Потап.
Варто відзначити, що сам Потам виїхав з України якраз перед початком повномасштабного вторгнення. Він стверджує, що весь цей час працював на культурному фронті в різних куточках світу. Репер повернувся в Україну на початку вересня.
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