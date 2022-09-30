"Не треба мене задовбувати": Каменських намагалася надоумити запроданку Лорак, але не вийшло

Каменських намагалася надоумити Ані Лорак на початку війни / Колаж фото instagram.com/kamenskux, скріншот

Українська співачка Настя Каменських на початку повномасштабної війни обдзвонювала всіх артистів з українським паспортом, які живуть і працюють в Росії. Вона також поспілкувалася зі скандальною співачкою Ані Лорак, яка багато місяців робила вигляд, ніби її рідну землю не бомблять. Про це розповів чоловік Каменських репер Потап у програмі ЖВЛ.

Він стверджує, що Настя Каменських так і не змогла достукатися до Ані Лорак і отримати від неї адекватну відповідь.

"Скажи хоч щось. Не мовчи - Ні війні. На що співачка з Чернівців їй відповідала: "Мені Кіркоров сказав нічого не говорити, я все розумію, він сказав думати на два роки вперед. Тому не треба мене задовбувати". На що Настя каже: "Ти не маєш права називатися більше українкою", — розповів Потап.

Варто відзначити, що сам Потам виїхав з України якраз перед початком повномасштабного вторгнення. Він стверджує, що весь цей час працював на культурному фронті в різних куточках світу. Репер повернувся в Україну на початку вересня.

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