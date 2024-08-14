"Не було часу на розголос": Жана Беленюка обікрали на Олімпійських іграх

Український борець і народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк розповів, що потрапив у дуже неприємну ситуацію під час його перебування на Олімпіаді в Парижі.
На своїй сторінці в Instagram Беленюк зазначив, що в нього вкрали годинник, а в деяких спортсменів гроші та речі.
"Із неприємних моментів Олімпіади. Вкрали мій годинник. У деяких хлопців вкрали гроші та особисті речі. Швидше за все, прибиральниці в олімпійському містечку, ближче до нашого від'їзду, щоб не було часу на розголос", - написав борець.
Також Жан розповів, що під час проведення Олімпійських ігор у Бразилії злодійство було постійним.
"Тут трохи обачніші злодії", - пожартував спортсмен.
Хто такий Жан Беленюк?
Жан Беленюк - український спортсмен і політик. Борець греко-римського стилю. Багаторазовий чемпіон світу та Європи, призер цих змагань, чемпіон Олімпійських ігор у Токіо (2020), срібний (2016) і бронзовий призер Олімпійських ігор (2024), перший в історії України борець, який виграв три медалі на Олімпійських іграх, чемпіон і срібний призер Європейських ігор (2019, 2015), бронзовий призер Універсіади (2013). Заслужений майстер спорту України. Народний депутат IX скликання, перший афроукраїнець - депутат ВРУ.
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