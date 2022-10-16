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Наука визначила найвродливішу жінку в світі в 2022 році

16 жовтня 2022, 17:33

Ідеал шукали (і знайшли!) серед відомих жінок зарубіжного шоу-бізнесу.

Джоді Комер
Джоді Комер визнали найкрасивішою жінкою / instagram.com/jodiemcomer

29-річна британська акторкаа Джоді Комер, відома за головною роллю в серіалі вбиваючи Єву, була названа найкрасивішою жінкою в світі згідно з принципами золотого перетину.

Золотий перетин являє собою співвідношення, в якому відношення окремих частин предмета і кожної його частини до цілого рівні. Принципом золотого перетину користувалися стародавні єгиптяни при зведенні своїх пірамід, Йоганн Себастьян Бах, коли складав музику, а також Леонардо да Вінчі в написанні своїх картин. Стародавні греки вважали золотий перетин мірилом фізичної досконалості.

Британський пластичний хірург Джуліан де Сільва провів дослідження, в якому вивчав пропорції обличчя популярних жінок-знаменитостей. Так, до п'ятірки найкрасивіших жінок Де Сільва включив Зендею (її обличчя відповідає золотому перетину на 94.37%), Беллу Хадід (94.35%), Бейонсе (92.44%) та Аріану Гранде (91.81%).

Перше місце, зі збігом в рекордні в 94.25%, зайняла, на думку пластичного хірурга, Джоді Комер.

У минулому році доктор Джуліан де Сільва визначив найкрасивішого актора-чоловіка за принципами золотого перетину. Ним виявився Роберт Паттінсон - 92.15%.

Раніше зірка Playboy і волонтерка Даша Астаф'єва оголила соковиті принади в леопардовому корсеті - фанати порівняли чуттєву красу співачки з Атлантичним океаном.

Також новий бойфренд Наді Дорофєєвої, ресторатор і музикант Міша Кацурін, показав оголене фото співачки на тлі відкритого вікна.

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