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Настя Приходько схудла за два тижні: як зірці це вдалося

Андрій Ганчук
23 червня 2024, 16:16
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Українська співачка Анастасія Приходько розповіла, що худла останні два тижні під час відпочинку після свого туру, і вона вже добилася деяких результатів.
Анастасія Приходько
Співачка Приходько схудла за два тижні на 2 кг / Колаж: Главред, фото: Facebook Анастасія Приходько

Українській співачці Анастасії Приходько вдалося схуднути під час відпочинку після свого туру.

У своєму Instagram вона опублікувала фотографію і розповіла, що схудла на 2 кілограми за два тижні.

"Я схудла за два тижні лише на два кг. Але факт залишається фактом. Мені помітно", - сказала артистка.

відео дня
Приходько
Анастасія Приходько добилася прогресу в схудненні / instagram.com/prykhodko_official

Раніше Приходько говорила, що після повномасштабного нападу Росії на Україну вона набрала приблизно 10 кг, і прагнула змінити свою вагу. Але їй цього не вдавалося зробити через щільні концертні графіки.

Хто така Анастасія Приходько

Анастасія Приходько - українська співачка, авторка пісень, громадський і політичний діяч, заслужена артистка України.

У 2007 році брала участь у шоу російського Першого каналу "Фабрика зірок 7", в якому посіла перше місце, після чого почала співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. Представляла Росію, яка напала на Україну, на музичному конкурсі "Євробачення-2009" з піснею "Мамо". У фінальній частині конкурсу посіла 11-те місце.

За даними Вікіпедії, у жовтні 2018 року оголосила про відхід зі сцени. 24 лютого 2021 року відбулося повернення на естраду.

Анастасія Приходько - цікаві заяви співачки:

Раніше Приходько розкритикувала психологиню Наталю Холоденко. За словами артистки, її дратують поради Холоденко. Психолог у відповідь заявила, що Приходько "ніхто не слухає".

Настя Приходько рознесла Фаріон з Бенюком та їхню роль у мовному скандалі: зокрема, вона акцентувала увагу на тому, що подібні сварки під час війни недоречні.

"Нам потрібно країну втримати, хлопців зберегти, а вони починають зі своїм мовним питанням", - сказала Приходько.

Також Настя Приходько розповіла, як обманом потрапила на російське шоу. Так вона відповіла на чутки, які розпускають про неї в країні-агресорі Росії.

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