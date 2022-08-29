Настя Каменських прокоментувала вагітність: "Я дуже вдячна, всі чекають на мою диину"

Настя Каменських розповіла про свою вагітність від Потапа / instagram.com/kamenskux

Українська співачка Настя Каменських у відвертій бесіді з Аліною Доротюк розповіла, що насправді криється за чутками про її вагітність.

Артистка нещодавно повернулася додому в Київ, і її злегка розповнілу фігуру тут же сприйняли, як ознаку швидкої появи дитини, яку пророкують Каменських останні кілька років.

Настя Каменських із загадковою посмішкою розповіла Доротюк, що до подібної реакції на її коливання у вазі вона давно звикла. Співачка категорично заперечує вагітність: вона набрала кілька зайві кіло, але не через дитину, а через стрес, в якому знаходиться через війну.

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"10 років я вже народжую... С приводу вагітності: це вже так багато років, що я просто не реагую. Багато хто запитував у мене, звичайно. Тому що це - не одна стаття. І дуже багато коментарів у мене під світлинами в інстаграмі "вангую точно - вона вагітна". Я дуже вдячна, що всі чекають на мою дитину. Дякую вам велике. Звийчайно, ви всі дізнаєтеся першими... Але знаєш, що найсмішніше? Мені здається, що коли я дійсно завагітнію, і буду про це казати, мені ніхто не повірть. Коротше, я не вагітна. Це все якісь припущення журналістів чи балачки в соцмережах", - прокоментувала приписувану їй вагітність Каменських.

Нагадаємо, українська співачка Настя Каменських одружена з Олексієм 'Потапом' Потапенком з 2019 року. І хоча три роки - відносно невеликий термін, але весь цей час шанувальники гучного дуету очікують почути від кумирів головну новину про вагітність артистки.

Раніше 64-річний іспанський актор Антоніо Бандерас показав на пляжі свою коханку. Дівчина вдвічі молодша за нього, і вже підписується прізвищем артиста.

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