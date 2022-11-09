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"Наша мета - перемога світла над темрявою": Настя Каменських поміркувала, як українців змінила війна

9 листопада 2022, 15:32

Настя Каменських зізналася - у неї є відчуття, що дрібниці, які раніше здавалися українцям величезними проблемами, тепер такі незначні.

Каменських, українці
Настя Каменських поміркувала, як українців змінила війна / Колаж фото УНІАН

Легендарна українська попспівачка Настя Каменських активно показує мільйонам фоловерів у соцмережах свою патріотичну позицію. Ось і зараз артистка на своїй сторінці в Instagram опублікувала новий пост, який присвячений тому, як змінилося світовідчуття українців після початку повномасштабного військового вторгнення Росії.

"Ми стали відчувати по-іншому і проживати багато моментів не так, як раніше. Але те, що залишилося незмінним – це любов і правда. Вони завжди були з нами, а зараз у важкі часи стоять за спиною кожного українця. Вони були, є і будуть. Це єдність і підтримка один одного. Це однодумці, з якими ми дивимося в одному напрямку заради спільної мети. А сьогодні наша мета – це перемога світла над темрявою, правди над брехнею", - написала співачка.

Каменських зізналася, що всі складнощі з довоєнного життя тепер здаються їй просто черговими незначними викликами. І їх можна було б побороти дуже швидко. Причому співачка впевнена, що аналогічно відчуває себе більшість українців.

Нагадаємо, українська співачка Настя Каменських заміжня за Олексієм 'Потапом' Потапенко з 2019 року. І хоча три роки - відносно невеликий термін, але весь цей час шанувальники гучного дуету очікують почути від кумирів головну новину про вагітність артистки.

Самі подружжя своє особисте життя вважають за краще не коментувати, особливо те, що стосується дитячого питання. Однак будь-яке коливання Каменських у вазі тут же сприймається фанатами, як натяк на швидку появу зоряного малюка.

До того Каменських говорила, що частковий параліч обличчя у її чоловіка, репера і продюсера Олексія Потапенка (Потапа) стався через сильний стрес на тлі війни.

Інші новини:

Настя Каменських новини шоу бізнесу війна Росії та України
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