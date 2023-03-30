"Нахабна стара мумія": у країні-агресорі Росії вимагають вигнати Долину з музичного шоу

Вони заявили, що Лариса Доліна не підходить на цю роль і люто зажадали її замінити.

Лариса Доліна / соцмережі

У країні-агресорі Росії розгорається скандал навколо путіністки і старої співачки Лариси Доліної.

За інформацією пропагандистського ресурсу infroming.ru, шанувальники телевізійного шоу "Три акорди" зажадали вигнати з передачі одного члена журі, а саме співачку Ларису Доліну. Артистка зайняла суддівське крісло в сьомому сезоні музичного проекту.

Як написали російські ЗМІ, на сайті відгуків про шоу "Три акорди" з'явилася величезна кількість гнівних коментарів від скривджених користувачів. Зокрема, вони заявили, що Лариса Доліна не підходить на цю роль і люто зажадали її замінити. Розгнівані шанувальники проекту написали:

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"Нахабна стара мумія! Вона так само Шансону підходить, як Кортункова балету", "З усією повагою до Долиної, є питання, навіщо прийшла на цей проект?", "Аж надто часто Долина миготить на всіх проектах, навіть молодіжних", "Душі то у Долиної немає, є тільки вокал", - обурюються вони.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Лариса Доліна улаштувала "спекотні" танці на Мальдівах. Напередодні 67-річна Долина заявила, що хоче гарненько відпочити на морі. Путіністка втекла з Росії на Мальдіви і вбралася не за віком.

Крім того, кілька тижнів тому, Лариса Доліна, яку все частіше критикують за зовнішній вигляд, "вибухнула" гнівною канонадою на адресу ненависників. 67-річна співачка заявила, що їй подобається молодіжний стиль і вона не буде ховати фігуру під вільним одягом.

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