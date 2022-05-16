"Почнемо з Бєлгорода!": Потап попередив росіян про повернення Краснодарського краю Україні

Якщо можна в одну сторону, значить можна і в іншу, вважає музикант
У Мережі почали поширюватися фото листівок з Бєлгорода нібито від імені легіону "Свобода Росії". У них говориться, що Краснодарський край "повернеться в лоно Харківської області".
На це яскраво відреагував музикант і продюсер Потап.
"Якщо можна в одну сторону, значить можна і в іншу.... Ми всі знаємо, що Краснодарський край це Україна, почнемо з Бєлгорода!", - написав він на своїй сторінці в Instagram.
Провокація ФСБ
У Telegram-каналі легіону зазначили, що вони не причетні до поширення цих листівок.
"Путінські посіпаки з ФСБ роблять провальні спроби дискредитації Легіону "Свобода Росії". Нас намагаються звинуватити в сепаратизмі шляхом поширення листівок від імені Легіону. Ми виступаємо за нову вільну Росію в межах затверджених в 1991 році! Наша мета повалити кривавого диктатора, відродити демократію і знищити тотальну корупцію", - сказано в повідомленні.
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