"Почнемо з Бєлгорода!": Потап попередив росіян про повернення Краснодарського краю Україні

Потап попередив росіян про повернення Краснодарського краю Україні / instagram.com/realpotap/

У Мережі почали поширюватися фото листівок з Бєлгорода нібито від імені легіону "Свобода Росії". У них говориться, що Краснодарський край "повернеться в лоно Харківської області".

На це яскраво відреагував музикант і продюсер Потап.

"Якщо можна в одну сторону, значить можна і в іншу.... Ми всі знаємо, що Краснодарський край це Україна, почнемо з Бєлгорода!", - написав він на своїй сторінці в Instagram.

https://www.instagram.com/realpotap/

Провокація ФСБ

У Telegram-каналі легіону зазначили, що вони не причетні до поширення цих листівок.

"Путінські посіпаки з ФСБ роблять провальні спроби дискредитації Легіону "Свобода Росії". Нас намагаються звинуватити в сепаратизмі шляхом поширення листівок від імені Легіону. Ми виступаємо за нову вільну Росію в межах затверджених в 1991 році! Наша мета повалити кривавого диктатора, відродити демократію і знищити тотальну корупцію", - сказано в повідомленні.

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