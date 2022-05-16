УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Почнемо з Бєлгорода!": Потап попередив росіян про повернення Краснодарського краю Україні

16 травня 2022, 11:28

Якщо можна в одну сторону, значить можна і в іншу, вважає музикант

false
Потап попередив росіян про повернення Краснодарського краю Україні / instagram.com/realpotap/

У Мережі почали поширюватися фото листівок з Бєлгорода нібито від імені легіону "Свобода Росії". У них говориться, що Краснодарський край "повернеться в лоно Харківської області".

На це яскраво відреагував музикант і продюсер Потап.

"Якщо можна в одну сторону, значить можна і в іншу.... Ми всі знаємо, що Краснодарський край це Україна, почнемо з Бєлгорода!", - написав він на своїй сторінці в Instagram.

false
https://www.instagram.com/realpotap/

Провокація ФСБ

У Telegram-каналі легіону зазначили, що вони не причетні до поширення цих листівок.

"Путінські посіпаки з ФСБ роблять провальні спроби дискредитації Легіону "Свобода Росії". Нас намагаються звинуватити в сепаратизмі шляхом поширення листівок від імені Легіону. Ми виступаємо за нову вільну Росію в межах затверджених в 1991 році! Наша мета повалити кривавого диктатора, відродити демократію і знищити тотальну корупцію", - сказано в повідомленні.

Читайте також:

viber
війна в Україні Потап Бєлгород
Реклама
Популярне
Єдина п'ятниця 13 в 2022 році: астрологи розповіли, якої чекати небезпекиЄдина п'ятниця 13 в 2022 році: астрологи розповіли, якої чекати небезпеки Під Києвом пронісся величезний смерч: з'явилося відео природного явищаПід Києвом пронісся величезний смерч: з'явилося відео природного явища Євробачення-2022: Кондратюк дав несподіваний прогноз для Kalush OrchestraЄвробачення-2022: Кондратюк дав несподіваний прогноз для Kalush Orchestra Євробачення 2022: Україна побила неймовірний рекорд за кілька годин до фіналу конкурсуЄвробачення 2022: Україна побила неймовірний рекорд за кілька годин до фіналу конкурсу Лоліта показала свою тяжкохвору дочку, яку вивезла з Києва, коли вторглася РосіяЛоліта показала свою тяжкохвору дочку, яку вивезла з Києва, коли вторглася Росія
Підтримайте Главред

Останні новини

12:01

"Нема діла - нема тіла": Арестович похвалив росіян за підпал військкоматів

11:28

"Почнемо з Бєлгорода!": Потап попередив росіян про повернення Краснодарського краю Україні

11:28

Контрнаступ українців у Харківській області зруйнує плани окупантів на Донбасі - Sky NewsВідео

11:25

80 днів війни: у чому Україна вже перемогла ПутінаПогляд

11:21

Вишиванка і хліб з сіллю: Собчак показала інтер'єр нового будинку з мозаїкою

Реклама
10:53

Рашисти ганебно тікають з поля бою: контрнаступ ЗСУ неможливо зупинити - ДенисенкоВідео

10:52

Окупанти вдарили по Одещині ракетами зі стратегічної авіації: троє постраждалих, серед них дитина

10:40

Кіт з Бучі, який пробув у полоні окупантів 80 днів, повернувся до господарів

10:40

Боїться "відповіді" і санкцій: у британській розвідці пояснили, чому Лукашенко не хоче воювати з УкраїноюВідео

10:35

"Не можу жити без батьків": на Київщині 12-річний хлопчик розповів про жахи окупації у щоденнику

10:12

Через дурість командування втратили сотні людей: у NYT розповіли про крах окупантів під Білогорівкою

09:35

Глава нацжюрі від України на Євробаченні-2022 виправдався за 0 балів для Польщі

09:33

ЗСУ потужно вдарили артилерією по окупантам на Херсонщині: у росіян помітні втратиВідео

09:16

Коли буде достатньо зброї: ЗСУ підуть в активний контрнаступ в середині літа – АрестовичВідео

09:11

Чому Путіна скоро знесутьПогляд

09:00

"Недолуге рішення журі": Сумська втрутилася в скандал з голосуванням на Євробаченні-2022

08:43

"Нема чого по сіяному їздити": артилеристи ЗСУ яскраво знищили колону окупантівВідео

08:41

Коли Трійця 2022 в Україні: дата, традиції дня, вихідний

08:32

Чорнобаївка - 20: ЗСУ ювілейний раз "накрили" росіян під ХерсономВідео

08:29

Гороскоп на сьогодні 16 травня 2022: Левам – удача в грошах, Скорпіонам – сумнівні знайомства, Рибам-вороги

Реклама
08:10

"Вже не мачо, а кульгава качка": Гудков розповів, коли усунуть ПутінаВідео

07:59

Глава Пентагону повідомив Резнікову, про що говорив з ШойгуВідео

07:25

Спробує забрати всю Луганщину, кинувши позиції біля Харкова: аналітики США озвучили наступні кроки РФВідео

06:37

"Путін не погоджується": в Міноборони назвали головну проблему у порятунку воїнів з АзовсталіВідео

06:31

Чотири причини, чому Путін не натисне ядерну кнопкуПогляд

05:00

ЗСУ військам Білорусі не по зубах: якщо Лукашенко нападе, він ризикує втратити владу - ЖдановВідео

04:33

Як підготувати рис для смачного та розсипчастого плову: секрет від кулінара

04:06

Роспропаганда в шпагаті: Анастасія Волочкова зізналася в коханні Путіну

03:27

Один крок Путіна запустить Третю світову: РФ і Захід по-різному сприймають призначення ядерної зброїВідео

03:07

Не перемогою на Євробаченні: чим найбільше пишається Стефанія Олега ПсюкаВідео

02:55

Якщо у вас немає витяжки: 4 способи позбутися неприємного запаху на кухні

02:23

Князь темряви стане дідусем: молодша донька Оззі Осборна оголосила про вагітність

02:23

Гороскоп Таро на тиждень 16-22 травня: Дівам - грошова удача, Скорпіонам - щасливі моменти

01:55

В Україну йде рекордна для цього сезону спека: де і коли вдарить +32

01:41

Чоловік Ірини Білик, за якого заступалася співачка, анонсував концерт у РосіїВідео

01:32

Які міста України стануть об'єктом номер один для російських агресорів - військовий експертВідео

00:51

Прикмети на 16 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:41

"Мурат з України": колишній чоловік замовчуючої війну Ані Лорак підтримує Україну

00:37

Українських активістів у Криму "викуповують" у місцевих чиновників

00:31

Збройні сили України вийшли на кордон з Росією у Харківській областіВідео

Реклама
00:20

Зеленський призначив нового командувача Силами терроборони ЗСУ

00:11

Яке сало абсолютно не підходить для засолювання: як його обрати

15 травня, неділя
23:30

Телефонуйте рідним: у Луганській області знову запрацював мобільний зв'язок

23:23

Борна кислота - запорука шикарного врожаю огірків: як застосовувати копійчаний засіб

23:17

В Україні сильно похолодає: синоптики назвали найхолодніший деньВідео

23:04

"Тупі курки і півні": Гордон жорстко наїхав на Кіркорова, Баскова і КорольовуВідео

22:42

У НАТО зізналися, чи будуть й надалі надавати військову допомогу Україні

22:18

Путін може анексувати Донбас, Херсонщину та Запоріжчину і вибухнути ядерною погрозою - ISWВідео

22:17

"Пекло зійшло на землю": на Азовсталі загинуло як мінімум 15 жінокВідео

22:15

"Поставила не 10 балів, а на десяте місце Польщу": Ірина Федишин потрапила в новий скандалВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти