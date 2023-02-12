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"Починаєш обирати місце де тепліше і краще годують": Ксенія Собчак отримала паспорт Ізраїлю

12 лютого 2023, 19:21
Журналістка нарешті зізналася, що віддасть перевагу любити свою Батьківщини здалеку, поки та влаштовує геноцид в незалежній Україні.
Ксенія Собчак
Ксенія Собчак зізналася, що стала громадянкою Ізраїлю зі страху за своє майбутнє / instagram.com/xenia_sobchak

Скандальна російська журналістка Ксенія Собчак є однією з тих публічних персон, яких безліч разів "ловили за язик" на різних заявах різного ступеня провокативності. При цьому Ксенії завжди вдавалося вдало відбрехатися у відповідності з тими чи іншими настроями в суспільстві.

Ще восени 2022 року в ЗМІ стали ходити чутки про те, що журналістка планує втекти з країни на болотах, та активно працює над отриманням паспорта Ізраїлю. У своїх висловлюваннях вона знову ходила по лезу - лаяла російську владу на чому світ стоїть, але війну в Україні послужливо продовжувала називати "спеціальною військовою операцією" і активно розганяла в своїх блогах наратив про "не все так однозначно".

З тих пір за нею нібито встановили посилене спостереження, і вона вирішила шукати щастя в іншій країні. І знайшла. У недавньому ролику на своєму YouTube-каналі вона нарешті підтвердила, що тепер має громадянство Ізраїлю. При цьому від російського відмовляти не планує.

"Паспорт я отримала, коли світ навколо став розвалюватися, і я зрозуміла, що мені від цього треба вберегти себе і свою сім'ю", - говорить Собчак. І хоч вона вкрай іронічно відгукувалася про російських пропагандистів, які намагалися підловити її мало не на зраді Батьківщині, таке пояснення все ж виглядало як виправдання.

Пізніше, на своїй сторінці в Instagram Ксенія дала більш зрозумілу відповідь, чому ж планує втекти до Ізраїлю. Вона заступилася за Лію Ахеджакову, назвавши акторку частиною спогадів, що формували її, та виразила обурення тим, що Ахеджакову та їй подібних вносять у "чорні списки". З чого, втім, зробила по-людськи приземлений висновок.

"А коли починаєш задаватися питаннями "Де я? Хто всі ці люди?", то нема за що і триматися. І ось ти вже скоро починаєш обирати просто місце де тепліше, де краще годують і менше шансів на свавілля", - розповідає журналістка.

Раніше популярна американська модель Капріс Буре зробила скандальну заяву щодо президента країни-агресора Путіна - вона запропонувала відправити йому свої голі фото, в надії, що вони доведуть його до інфаркту.

Також українська актриса Наталка Денисенко жорстко відповіла тим, хто критикує її за спроби жити нормальним життям, поки її чоловік, актор Андрій Федінчик, на фронті.

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