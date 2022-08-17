"Насправді там ще повна дупа": Наталія Валевська відверто розповіла про розлучення

Наталія Валевська розповіла про розлучення з Володимиром Пригладем / instagram.com/valevska_official

Українська співачка Наталія Валевська на початку червня шокувала шанувальників новиною: після 20 років стосунків, 18 з яких - в офіційному шлюбі, вона оголосила про розлучення зі своїм чоловіком, Володимиром Пригладем.

В інтерв'ю для Rostyslove Production артистка розповіла, як вони з чоловіком прийшли до розриву, і як вона переживає цей біль.

Так Валевська зізналася, що останньою крапкою в її відносинах з Пригладем став якийсь інцидент, який спричинив за собою серйозну розмову. "Я була ініціатором фрази "Будь ласка, візьми на себе відповідальність і прийми рішення, що ми робимо". Тому що для мене ясність і конкретика важливі в будь-яких взаємовідносинах, не тільки з чоловіком, із яким ми прожили 20 років. Один з партнерів, не буду говорити хто, дуже довго намагався врятувати шлюб, але так не працює система", - каже артистка. Причину розриву вона називати відмовилася. Це було обопільне рішення подружжя - не виносити сміття з хати в знак подяки і поваги до колишнього партнера.

Співачка все ще не впоралася з болем через розрив. Вона відвідує психологів, багато часу проводить з друзями, і кілька разів навіть напивалася в жіночому колі. Однак в глибині душі рана ще занадто свіжа. "Я не відчувала тіло, воно у мене було паралізоване. Моє серце було розірване на дрібні шматочки. І якщо зараз ви бачите в моїх соцмережах дуже красиво, там сфотографувалася, там ніжку поставила так, сьогодні пішла на танці, нарешті здійснила ще одну свою мрію, на латиноамериканські, то всередині все, що зі мною відбувається, я не проговорюю. А насправді там ще повна дупа, ще досі. Я не оговталася. І мені було дуже тяжко, страшенно тяжко",- каже Валевська.

Втім, вона зізналася, що з чоловіком або без, вона все ж планує стати мамою: "Ми планували робити ЕКЗ із ексчоловіком, але якось так склалося, що, на жаль, поки це питання відкрите. Але і моє серце відкрите, і я планую все одно стати мамою. І я не збираюся зупинятися на досягнутому".

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