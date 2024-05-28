На Оксану Білозір було скоєно замах - співачка розкрила деталі

Артистка і політик виявилася прикутою до ліжка на цілий рік.

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Оксана Білозір замах - Білозір розкрила подробиці її отруєння у 2005 році / колаж: Главред, фото: instagram.com/oksana_bilozir

У 2005 році Народна артистка України Оксана Білозір обіймала посаду міністра культури України. Висока посада принесла співачці не тільки новий виток у політичній кар'єрі, а й смертельну небезпеку.

Так, в інтерв'ю для програми "Ліберті-Арт" на телеканалі "Музвар" Білозір зізналася, що 2005 року на неї було скоєно замах. Артистку отруїли невідомою речовиною, яку пізніше було визначено, як "Новачок".

"Я лежала у "Феофанії" цілий рік. Я була паралізована частково, повністю деформоване в мене було обличчя. Одним словом, була дуже важка ситуація. Я вижила всім на зло. Тепер я розумію, що це був "Новачок", бо ми вже маємо більше інформації про це", - розповіла Оксана Володимирівна.

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Вона також зазначила, що винний в її отруєнні невідомий - співачка особисто звернулася до СБУ з проханням закрити кримінальну справу, бо боялася за своє життя. "Була відкрита кримінальна справа, таки я держслужбовець першого рівня. Але я попросила, щоб СБУ закрила цю справу, тому що я знала, що не зможу себе захистити, а мені потрібно було вижити, жити", - зізнається Оксана Білозір.

Хто така Оксана Білозір? Оксана Білозір - українська співачка і політичний діяч. Народна артистка України (1994). Міністр культури і мистецтв України (лютий 2005 року - травень 2005 року), міністр культури і туризму України (травень 2005 року - вересень 2005 року). Народний депутат України IV, V, VI, VIII скликань, повідомляє Вікіпедія.

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