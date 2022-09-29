"На тиждень, до другого": виконавець пісні Комарово Ігор Скляр їде воювати за РФ

Занесений до бази Миротворець Ігор Скляр їде на фронт воювати за РФ / imdb.com

Актор-рашист Ігор Скляр, чия кар'єра будується виключно на успіху старого фільму Ми з джазу і виконанні пісні Комарово, їде на війну.

Ігор Скляр в 2016 році внесений в базу Миротворець за підтримку анексії Криму і антиукраїнську пропаганду. А в березні 2022 року схвально висловився про війну в Україні.

Після оголошення часткової "могилізації" у РФ, 64-річний рашист вирішив піти на фронт і стати гарматним м'ясом. У зону бойових дій він відправиться в найближчий час.

В інтерв'ю росЗМІ він повідомив: "У нас завантаження через три дні. Ешелони в Ростов, екіпірування, потім місяць навчання і вперед на барикади!" Пропутінський актор у 80-ті роки служив у радянській армії.

Раніше стало відомо, що у Росії закрили Театр Романа Віктюка. Акторів відправили працювати з дому під вигаданим приводом, а сама будівля буде переобладнана під військкомат.

Також рашистська пропагандистка Маргарита Симоньян запропонувала влаштувати флешмоб, в рамках якого багаті росіяни повинні купувати російських солдатів на війну.

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