"Ми пройшли через пекло": дочка Заворотнюк висловилася про смерть матері

Дочка Анастасії Заворотнюк поділилася подробицями хвороби матері.

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Анастасія Заворотнюк, Анна ЗАворотнюк / колаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/, instagram.com/anna_zavorotnyuk/?hl=uk

Дочка померлої артистки Анастасії Заворотнюк Анна вийшла на зв'язок зі своїми фоловерами в Instagram.

Після того, як минуло 40 днів зі смерті артистки, її дочка стала виходити на зв'язок зі своїми шанувальниками. Одна з підписниць запитала Анну, як її сім'я пережила смерть і хворобу актриси.

"Ми пройшли через пекло. Нікому такого не побажаю. Але заради неї ми впораємося", - написала вона.

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Анна Заворотнюк вийшла на зв'язок із прихильниками / Скриншот Instagram/anna_zavorotnyuk

Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

Анастасія Заворотнюк померла - що відомо:

Нагадаємо, 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

Раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

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