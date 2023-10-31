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"Мені ніхто не освідчився": зірка шоу Голос країни розійшлася з бойфрендом

Анна Підгорна
31 жовтня 2023, 18:12
Lida Lee не стала приховувати, чому насправді завершилися її п'ятирічні стосунки.
Lida Lee
Lida Lee розлучилася з коханим після 5 років разом / колаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Українська співачка, учасниця "Голосу країни" та "Танців з зірками", Lida Lee (справжнє ім'я - Лідія Скорубська) нарешті розкрила секрет свого особистого життя. На жаль, сама артистка досі не визначилася, чи може назвати себе щасливою.

Під час інтерв'ю проєкту "Ранок у великому місті" Лі зізналася, що 5 років перебувала у відносинах з чоловіком. Однак зараз її серце вільне - вони розлучилися півроку тому.

Очевидно, артистка все ще "перетравлює" розрив, так як поки не впевнена, що відчуває з цього приводу. "Мені ніхто не освідчився. Я не знаю, чи на щастя, чи на жаль. Можу сказати про те, що я зараз вільна дівчина. Розійшлися понад пів року тому", - розповіла Ліда Лі.

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Також співачка не стала приховувати причину розриву з коханим. Там не було інтриг і драми, просто почуття еволюціонували не в тому напрямку. "Жодних причин немає. Ти просто розумієш, що ви перетворилися на дуже класних друзів", - зізнається Lida Lee.

Раніше скандальна українська акторка Ліза Василенко жорстко кинула російського іноагента - репера Моргенштерна. Пара протрималася разом півроку, і розставання для музиканта стало сильним ударом.

Також LOBODA розкрила секрет свого "заміжжя" і величезної каблучки з діамантами. Співачка тиждень підігрівала чутки про свої заручини. Їх Світлана "зрежисувала" сама.

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