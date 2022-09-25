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Молодша донька Ольги Сумської розповіла, як Тоня Паперна тікала з дому до Москви

25 вересня 2022, 15:49

Ганна Борисюк була дуже близька зі старшою сестрою, і розставання через війну сильно ранить її.

Анна Борисюк
Ганна Борисюк розповіла про стосунки з мовчункою Тонею Паперною / instagram.com/olgasumska, instagram.com/gandzyazen

19-річна Ганна Борисюк, починаюча акторка і донька Ольги Сумської і Юрія Борисюка, рідко дає інтерв'ю, але для ЖВЛ розповіла, що відчуває через відсутність в її житті мовчунки-сестри, Антоніни Паперної, яка проживає в Москві з сім'єю.

Аня не приховує, що старша сестра займає важливе місце в її житті. Вони разом жили в одній кімнаті, і маленька дівчинка захоплювалася успіхами Тоні в мистецтві.

Від'їзд Паперної в Москву на навчання (Ганні тоді було всього 9 років) став для молодшої доньки Сумської справжньою трагедією.

"Було дуже боляче прощатися з нею. Розуміючи, що все. Далі ти сама. Я пам'ятаю, як я вибігала тоді на вулицю, коли вона відлітала зранку до Москви. Я вибігала в піжамі: "Тоню, залишайся!" А вона: "Не хочу", - з гіркою посмішкою згадує Борисюк.

Зараз Паперна відсторонилася від рідних, які живуть в Україні. Вона мовчить про війну, а її чоловік-москвич побічно підтримує війну на батьківщині дружини. Анна жалкує про це, адже їй дуже не вистачає підтримки старшої сестри. "Зараз не вистачає її уваги, якогось теплого слова. Хочеться бути близькими людьми і назавжди це зберегти. Допомагати одне одному. І радіти, щонайменше", - розповідає Борисюк-молодша.

Раніше Ольга Сумська розповіла, чому відмовляється виправдовуватися за мовчунку-доньку, яка вирішила залишитися в країні-агресорі. Актриса втомилася бути жертвою хейта за те, в чому сама не винна.

І поки її мама страждає від нападок, Паперна спокійно живе колишнім життям. Наприклад недавно вона відвідала з чоловіком червону доріжку московської кінопрем'єри.

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