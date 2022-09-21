Московський зять Ольги Сумської порушив мовчання слідом за Тонею Паперною

Володимир Яглич висловився про смерть Сергія Пускепаліса / instagram.com/yaglych

Російський актор Володимир Яглич є зятем української акторки і Народної артистки України Ольги Сумської, і чоловіком її старшої доньки - Антоніни Паперної. Пара акторів живе в РФ і з початку повномасштабної війни в Україні воліють боягузливо мовчати.

Принаймні страхом перед владою країни-агресора виправдовувала їх мовчання Ольга Сумська. Паперна і Яглич раніше активно вели сторінки в соціальних мережах, а зараз рідко з'являються в онлайні.

Однак нещодавно сімейка мовчунів раптом вирішила поговорити. Правда, нічого розумного ні один, ні інший не видали. І якщо Паперна просто показала еротичну фотосесію, ретельно підтираючи коментарі, то пост російського актора в Instagram можна розцінити, як схвалення війни в Україні, на батьківщині його дружини.

Так Яглич назвав справжнім чоловіком і хорошою людиною актора Сергія Пускепалиса - людину, яка не просто підтримувала війну в Україні і визнавала "ДНР" і "ЛНР". Він розбився в ДТП під час перевезення гуманітарної допомоги російським бойовикам.

Зять Сумської опублікував його фотографію з підписом: "Загинув Сергій Пускепаліс. Хороша людина, прекрасний актор і справжній чоловік". Це - його другий пост в соцмережах з 24 лютого. До цього він вітав підписників з 9 травня.

Раніше Ольга Сумська розповіла, чому відмовляється виправдовуватися за мовчунку-доньку, яка вирішила залишитися в країні-агресорі. Акторка втомилася бути жертвою хейта за те, в чому сама не винна.

І поки її мама страждає від нападок, Паперна спокійно живе колишнім життям. Наприклад недавно вона відвідала з чоловіком червону доріжку московської кінопрем'єри.

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