Мокра, без білизни і навпочіпки: "російська" донька Ольги Сумської порушила мовчання

Тоня Паперна порушила мовчання після 7 місяців війни / instagram.com/olgasumska

Українська акторкаа, дочка Народної артистки України Ольги Сумської, Антоніна Паперна з самого початку повномасштабної війни в Україні зберігає мовчання про жахи, які кояться на її батьківщині. Сама Паперна з двома дітьми і чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем, продовжує жити в РФ.

Не бажаючи приймати чиюсь сторону і прикриваючись страхом бути покараною за вільнодумство, актриса-мовчунка перестала вести сторінки в соціальних мережах, приховавши їх від сторонніх.

І ось, через 7 місяців після того, як РФ необгрунтовано напала на Україну, Паперна "заговорила". На її сторінці в Instagram з'явилася серія фотознімків в жанрі художньої еротики.

У кадрі мокра Паперна сидить навпочіпки впівоберта до камери. З одягу на ній лише спідниця. На шкірі вгадуються сліди від бюстгальтера, а голі груди вона прикрила рукою.

Що значить цей перфоманс, актриса уточнювати не стала. Фотосесію вона залишила без будь-яких ремарок, а коментарі в соціальних мережах ретельно підчищає, залишаючи лише компліменти.

Тоня Паперна порушила мовчання після 7 місяців війни / instagram.com/tony__pepper

Раніше Ольга Сумська розповіла, чому відмовляється виправдовуватися за мовчунку-доньку, яка вирішила залишитися в країні-агресорі. Актриса втомилася бути жертвою хейта за те, в чому сама не винна.

І поки її мама страждає від нападок, Паперна спокійно живе колишнім життям. Наприклад нещодавно вона відвідала з чоловіком червону доріжку московської кінопрем'єри.

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