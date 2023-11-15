Мірзоян мало не побився зі зрадниками "Кроликами" на похоронах Ніни Матвієнко

Арсен Мірзоян був категорично проти появи Данильця та Моїсеєнка на церемонії прощання з Ніною Мітофановною.

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Арсен Мірзоян розповів про свою реакцію на появу "Кроликів" на прощанні з Ніною Матвієнко / колаж: Главред, фото: instagram.com/vdanmos, instagram.com/arsen_mirzoian

З дня смерті легендарної української співачки Ніни Матвієнко пройшло вже більше місяця, але лише зараз її сім'я знайшла в собі сили говорити про це. Так український співак Арсен Мірзоян, який був Ніні Митрофанівні зятем, розкрив обставини смерті артистки.

Також музикант прокоментував поява комік-дуету "Кролики", Володимира Данильця та Володимира Моїсеєнка, на церемонії прощання з Матвієнко. Гумористи до повномасштабної війни активно співпрацювали з країною-окупантом, просували пропагандистські наративи про "братні народи", були внесені в базу "Миротворця".

В Україні "Кроликів" вважають зрадниками, і на прощанні з Ніною Матвієнко вони стали гостями несподіваними і не дуже бажаними. Мірзоян в інтерв'ю для "Слава+" зізнався, що навіть хотів вигнати їх з похорону.

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"У мене там стояв мій знайомий, я кажу: "Максе, давай їх прибирати".Мене почали зупиняти: "Арсене, та не роби цього, ще не вистачало тут скандалу". Хоча я хотів їх вивести, а потім думаю, ладно. Я відійшов. ... Я хотів їх вивести ще раніше, щоб вони не встигли дійти. Але мені сказали: "Арсене, не чіпай. Якщо вони хочуть попрощатися...", - згадує артист.

Він також зазначив, що не знає, навіщо Данилець та Моїсеєнко прийшли на похорон Ніни Матвієнко: "Я не знаю, що це було. Я взагалі запитав, що вони роблять в Україні".

Раніше український співак Melovin ексклюзивно розкрив подробиці своєї хвороби, про яку дізнався лише завдяки випадковості. Артист зізнався, як недуга змінила його життя.

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